Перероблений транспортний засіб зареєстрували у Сервісному центрі МВС.

Бензиновий ВАЗ-2109 житель Волинської області переобладанав у електромобіль. Про це повідомляють у Волинському Регіональному Сервісному центрі МВС України.

Як видно на фото, електродвигун встановлений замість звичайного ДВС, під капотом. При цьому більшість інших агрегатів залишилися на своєму місці.

Після переобладнання власник "дев’ятки" звернувся до СЦ для перереєстрації автомобіля у зв’язку зі зміною типу двигуна.

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