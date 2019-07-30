Артемий Лебедев представил концепцию дизайна московских перекрестков, которую сразу же подвергли жесткой критике.

В то время, когда в североевропейских странах разрабатывают дороги с подогревом, российские дизайнеры предлагают устанавливать световые информационные табло с предупреждениями о гололеде на дороге.

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Студия Артемия Лебедева раскрыла свою новейшую разработку – дизайн “хороших перекрестков” для российской столицы. Концепция включает диагональные пешеходные перекрестки, Г-образные опоры знаков, “еще не круглые, но уже не квадратные” светофоры и навигацию, нанесенную непосредственно на дорожное полотно. В градостроительной структуре дизайн раскритиковали, сообщает Motor.

Фото: провальная концепция дизайна перекрестков / Студия Артемия Лебедева

Авторы описывают проект, как “понятнее, безопаснее и красивее”. Однако с этим согласны не все. Так, в фонде городских проектов раскритиковали дизайн перекрестков и окрестили их “убийцами”. Заборы, по мнению профессионалов, несут угрозу безопасности пешеходов, поскольку в случае ДТП они “разлетятся на куски, которые могут убить”.

"Перед нами типичный российский перекресток-убийца с широченными пересечениями, большими радиусами и оттянутыми переходами. Через такие перекрестки удобно “пролетать” на большой скорости”, – прокомментировала проект Дарья Беседина из Фонда. Проезжую часть необходимо сузить, считает она.

Критика коснулась и опор, на которых “налеплены” знаки, светофоры и информационные табло, отвлекающие водителей. Еще один пункт коснулся разметки с навигацией, которую не будет видно через полгода снег, а также дождь”. К тому же, надписи быстро сотрутся. Лишь одна деталь в дизайне Лебедева удостоилась похвалы – это подсветка переходов.

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