Гонщики – не актеры! 28 водителей на собственных машинах соревнуются в ловкости и скорости на "поле с препятствиями" площадью 40 гектаров.

Канал готовится запустить до конца этого года три шоу, посвященные автомобилям. Одно из них обещает стать настоящей отрадой для любителей скорости и острого сюжета. Продюсером сериала выступает красавица Шарлиз Терон.

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Netflix запустит второй сезон шоу Fastest Car, в котором сойдутся в поединках суперкары и слиперы. Второе шоу – Car Masters: Rust to Riches расскажет о тюнинге и реставрации автомобилей, а третье-Hyperdrive, порадует тех, кому нравится художественный рассказ о реальных событиях.

На сайте Netflix информации о предстоящей премьере пока не много. "Элитные уличные гонщики со всего мира соберутся вместе, чтобы проверить свои навыки в гонках на турбо-монстрах на самом большом и самом большом гоночном маршруте из тех, что когда-либо были". Вот и вся аннотация. Но от этого интрига лишь увеличивается.

Кастинг-директор потратил целый год на поиск 28 гонщиков, которые бы согласились на участие в съемках. Все они являются специалистами в различных гоночных дисциплинах – от драг-рейсинга до кольцевых гонок. Создатели сериала построили для них гигантский автодром на площади в 40 гектаров, на котором полно различных препятствий.

Сериал "гипердрайв" выйдет на экраны 21 августа этого года.

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