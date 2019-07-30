28 водіїв на власних машинах змагаються у вправності й швидкості на "полі" площею 40 гектарів з купою перешкод. І все це насправді.

Канал готується запустити до кінця цього три шоу, присвячених автомобілям. Одне з них обіцяє стати справжньою відрадою для любителів швидкості та гострого сюжету. Продюсером серіалу виступає красуня Шарліз Терон.

Також цікаво: "Форсаж" повертається на екрани в мультфільмі

Netflix запустить другий сезон шоу Fastest Car, в якому зійдуться у двобоях суперкари та сліпери. Друге шоу – Car Masters: Rust to Riches розповість про тюнінг та реставрацію автомобілів, а третє – Hyperdrive, потішить тих, кому до вподоби художня оповідь про реальні події.

На сайті Netflix інформації про майбутню прем’єру поки що не багато. “Елітні вуличні гонщики з усього світу збируться разом, аби перевірити свої навички у перегонах на турбо-монстрах на найбільшому та найзлішому гоночному маршруті з тих, що будь-коли були”. Оце й уся анотація. Та від того інтрига лиш збільшується.

Кастінг-директор витратив цілий рік на пошук 28 гонщиків, які б погодились на участь у зйомках. Усі вони є спеціалістами у різних гоночних дисциплінах від драг-рейсінгу до кільцевих перегонів. Творці серіалу збудували для них гігантський автодром на площі у 40 гектарів, на якому повно різноманітних перешкод.

Серіал “Гіпердрайв” вийде на екрани 21 серпня цього року.

Також цікаво: Дивимось новий трейлер фільму "Хоббс і Шоу" з парою крутих копів і купою ще крутіших машин