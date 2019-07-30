Артемій Лебедєв представив концепцію дизайну московських перехресть, яку одразу ж піддали жорсткій критиці.

У той час, коли в північноєвропейських країнах розробляють дороги з підігрівом, російські дизайнери пропонують встановлювати світлові інформаційні табло з попередженнями про ожеледицю на дорозі.

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Студія Артемія Лебедєва розкрила свою новітню розробку – дизайн “гарних перехресть” для російської столиці. Концепція включає діагональні пішохідні перехрестя, Г-подібні опори знаків, “ще не круглі, але вже не квадратні” світлофори та навігацію, нанесену безпосередньо на дорожнє полотно. У містобудівній структурі дизайн розкритикували, повідомляє Motor.

Фото: провальна концепція дизайну перехресть / Студия Артемия Лебедева

Автори описують проект, як “зрозуміліший, безпечніший і гарніший”. Однак з цим згодні не всі. Так, у фонді міських проектів розкритикували дизайн перехресть і охрестили їх “вбивцями”. Паркани, на думку професіоналів, несуть загрозу безпеці пішоходів, оскільки у разі ДТП вони “розлетяться на шматки, які можуть вбити”.

“Перед нами типове російське перехрестя-вбивця з широченними перетинами, великими радіусами і відтягнутими переходами. Через такі перехрестя зручно “пролітати” на великій швидкості”, – прокоментувала проект Дарина Бесєдіна з Фонду. Проїжджу частину необхідно звузити, вважає вона.

Критика торкнулася і опор, на яких “наліплені” знаки, світлофори та інформаційні табло, котрі відволікають водіїв. Ще один пункт торкнувся розмітки з навігацією, яку “не буде видно півроку через сніг, а також через дощ”. До того ж, написи швидко зітруться. Лише одна деталь в дизайні Лебедєва удостоїлась похвали – це підсвічування переходів.

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