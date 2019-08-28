Російська дорожня поліція винайшла універсальне виправдання, чому президенту їх країни можна завжди порушувати правила дорожнього руху і йому за це нічого не буде.

Президент Росії Володимир Путін на своїх показових виїздах в люди постійно порушує місцеві закони, однак правоохоронні органи всіляко вигороджують його. Цього разу, схоже, вони придумали залізобетонну "відмазку", чому Путіну можна порушувати Правила дорожнього руху, а іншим – ні.

Зокрема, 10 серпня Володимир Путін на одній з доріг окупованого Криму проїхався в колоні мотоциклістів без шлему. Як і в більшості країн світу, правила дорожнього руху Росії забороняють це робити усім громадянам, без виключення. Юрист Максим Чіхунов направив запит в дорожню поліцію з проханням пояснити, чому президента РФ не оштрафували за це явне правопорушення. На що він отримав відповідь, яка відтепер може бути "відмазкою" для Путіна на всі випадки життя.

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У своїй відповіді поліцейські відзначили, що під дорожнім рухом законодавство розуміє "сукупність суспільних відносин, що виникають в процесі переміщення людей і вантажів за допомогою транспортних засобів або без таких у межах доріг".

"Разом з тим, під час проведення різних протокольних заходів, спортивних змагань, військових парадів, відповідні суспільні відносини відсутні (тобто не здійснюються), оскільки дорожній рух на ділянках доріг повністю знімається (забороняється)", - підкреслили в ДАІ.

У зв'язку з цим, за словами інспекторів, норми ПДР не поширюються на протокольні заходи, їх учасників та задіяний транспорт.

Таке пояснення поліція придумала вперше, адже на інше його порушення, також у окупованому Криму, вони відповідали по-іншому. Коли у травні Путін взяв участь у церемонії відкриття автомобільної частини Кримського моста, то їхав по ньому за кермом "КамАЗа", не пристебнувшись ременем безпеки. Тоді в поліції пояснили, що президент їхав по мосту до його офіційного відкриття, коли міст ще не був дорогою загального користування і мав статус будівельного майданчика, рух якою не регулюють ПДР.

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