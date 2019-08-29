Минулого місяця ринок нових авто України неабияк підріс. Якщо порівнювати успіхи з показниками липня 2018 року, приріст склав 14%.

Правда, щоб добитися такого стрибка, продати треба було всього 7 600 нових машин. Проголосували гаманцем.

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Ми ж вирішили поділитися даними аналітичного центру AUTO.RIA і розповісти про моделі, що в липні залучили найбільше уваги потенційних покупців. Варто тримати в умі, що якщо від перегляду оголошень основана маса людей перейде до безпосередньо покупці, список бестселерів українського авторинку незабаром може змінитися.

Отже, представляємо вашій увазі п'ятірку найпопулярніших по результатам пошуку нових авто в Україні.

Kia Sportage Пропозиція від 466 775 грн до 968 934 грн Renault Logan Пропозиція від 272 900 грн до 465 900 грн Mercedes-Benz G-Class Пропозиція від 2 885 050 грн до 13 411 119 грн Volkswagen Polo Пропозиція від 422 400 до 582 082 грн Renault Sandero Пропозиція від 256 900 грн до 416 669 грн

Втім, відзначити варто, що деякі з перерахованих вище моделей традиційно є комерційно успішними в нашій країні. Наприклад, Kia Sportage - найбільш продавана в Україні нова машина протягом всього 2019 року, а Renault Logan і Renault Sandero входять в топ-10 бестселерів за результатами продажів семи останніх місяців.

У той же час продажі Mercedes-Benz G-Class складно назвати масовими. Швидше за все для багатьох це мрія, а для нової політичної еліти, ймовірно - найближчі плани.

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