Минулого місяця ринок нових авто України неабияк підріс. Якщо порівнювати успіхи з показниками липня 2018 року, приріст склав 14%.
Правда, щоб добитися такого стрибка, продати треба було всього 7 600 нових машин. Проголосували гаманцем.
Читайте також: Зі старовинного Rolls-Royce зробили готичний склеп на колесах
Ми ж вирішили поділитися даними аналітичного центру AUTO.RIA і розповісти про моделі, що в липні залучили найбільше уваги потенційних покупців. Варто тримати в умі, що якщо від перегляду оголошень основана маса людей перейде до безпосередньо покупці, список бестселерів українського авторинку незабаром може змінитися.
Отже, представляємо вашій увазі п'ятірку найпопулярніших по результатам пошуку нових авто в Україні.
- Kia Sportage Пропозиція від 466 775 грн до 968 934 грн
- Renault Logan Пропозиція від 272 900 грн до 465 900 грн
- Mercedes-Benz G-Class Пропозиція від 2 885 050 грн до 13 411 119 грн
- Volkswagen Polo Пропозиція від 422 400 до 582 082 грн
- Renault Sandero Пропозиція від 256 900 грн до 416 669 грн
Втім, відзначити варто, що деякі з перерахованих вище моделей традиційно є комерційно успішними в нашій країні. Наприклад, Kia Sportage - найбільш продавана в Україні нова машина протягом всього 2019 року, а Renault Logan і Renault Sandero входять в топ-10 бестселерів за результатами продажів семи останніх місяців.
У той же час продажі Mercedes-Benz G-Class складно назвати масовими. Швидше за все для багатьох це мрія, а для нової політичної еліти, ймовірно - найближчі плани.
Також цікаво: Чому Путіну можна порушувати правила: знайдена залізобетонна "відмазка"