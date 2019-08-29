Зі стартовим цінником у 50 тисяч євро новий електрокар виявився дешевшим за Porsche Macan Turbo.

У відомій високим попитом на електрокари Норвегії офіційні дилери Audi пропонують батарейний кросовер e-tron 50 з меншим цінником, ніж у рідній для нього Німеччині.

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Ще не на всіх ринках відкрито можливість придбати новий електрокар Audi e-tron. Норвегія – одна з перших країн, жителям якої дістались “і-трони”. Модель представлена в бюджетній модифікації e-tron 50, з батареєю на 71 кВт/год, має три рівні оснащення. Найдоступніше виконання оцінюється у 499 тисяч крон – це близько 50 тисяч євро. Дорожчі комплектації обійдуться у 56 та 60 тисяч євро.

На більшості ринків базовою комплектацією для Audi e-tron є чи буде кросовер з індексом 55. Такий автомобіль оснащений блоком акумуляторів на 95 кіловат-годин, що забезпечує йому більший автономний пробіг. У Німеччині саме така модель є найдоступнішою і коштує вона – від 80 900 євро.

Менш продуктивна модель e-tron 50 має пробіг у 300 кілометрів за WLTP, тоді як у e-tron 55 цей показник на 100 км більший. Також молодшій моделі урізали потужність, що надходить від двох електромоторів – замість 402 к.с. у “п’ятдесятого” лише 308 коней.

Базова комплектація Audi e-tron 50 включає:

Адаптивна повітряна підвіска;

Передні сидіння з підігрівом;

Навігація плюс;

повний привід quattro;

Світлодіодні фари;

Круїз-контроль;

Електропривід дверки багажника;

Віртуальна панель приладів;

Передній і задній датчики паркування;

Автономний обігрів салону.

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