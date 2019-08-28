Версія FR E має потужність у 245 коней і здатна проїхати більше 50 кілометрів на електричних "соках".

Семимісний кросовер SEAT Tarraco у виконанні FR буде доступний з гібридною силовою установкою.

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Tarraco став першим серед моделей SEAT серійним гібридом типу Plug-In. І найпотужнішим з усіх Tarraco. Версія Tarraco плагін-гібрид позначається літерою E.

Його офіційний публічний дебют відбудеться на автосалоні у Франкфурті, а з 2020 року спортивна модель надійде у продаж, приєднавшись до FR-версій Ibiza, Arona, Leon і Ateca.

Гібридний кросовер оснащується 1,4-літровим бензиновим турбомотором потужністю 148 к.с., акумулятором на 13 кВт і електродвигуном, котрий піднімає продуктивність установки до 242 к.с. Бензоелектричний агрегат дозволяє немаленькому кросоверу прискорюватись з місця до першої сотні за 7,4 секунди. Максимальна швидкість обмежена 220 км/ год. Така ж силова установка та характеристики у нещодавно представленого родича Tarraco – Cupra Formentor.

Фото: SEAT Tarraco FR E 2020 / SEAT

SEAT Tarraco FR отримав злегка відретушовані бампери, більш широкі колісні арки, великий спойлер багажника і нові 19-дюймові легкосплавні диски (опційно 20-дюймові), та обов’язкові шильдики FR.

Всередині кросовери версії FR мають спортивні сидіння з вираженою боковою підтримкою, електроприводом і функцією пам’яті для водійського, спортивне кермо і алюмінієві педалі. Автомобіль також отримав нову навігаційну систему з дисплеєм на 9,2 дюйма.

Випускатимуть Tarraco FR в німецькому Вольфсбурзі разом зі ще одним родичем – Volkswagen Tiguan. Ціни на SEAT Tarraco FR 2020 будуть оголошені пізніше.

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