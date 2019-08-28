Машини, раніше викуплені в американців і законсервовані на величезних паркінгах, зараз знову в продажу.

Видання The New York Times з’ясувало, що на вторинному автомобільному ринку зараз спостерігається справжній бум на “чітерські” машини Volkswagen з моторами TDi.

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Так, автосалон Vorderman Volkswagen зі штату Індіана протягом кількох останніх місяців розпродує дизельні машини по 50-60 штук щомісяця і вже продали майже тисячу автівок.

Загалом же, після скандалу “Дизельгейт”, на спеціальних майданчиках по усіх Сполучених штатах простоювало близько 380 тисяч автомобілів Volkswagen з дизельними двигунами. Американське видання повідомляє, що вже 310 тисяч з них знайшли нових власників!

Розпродажами займаються офіційні дилери концерну, які продають машини після передпродажної підготовки, що включає заміну фільтрів, рідин, акумуляторів, високовольтних проводів тощо. При цьому на автомобілі надається офіційна гарантія Volkswagen на чотири роки.

“Виправлені” дизельгейтні машини, переважно Golf, Jetta та Beetle, мають приємні цінники. Так, за Golf 2015 року випуску зі двигуном TDI просять 11,5-12 тисяч доларів.

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