Британський автовиробник запропонував своїм клієнтам незвичайну послугу.

Компанія Aston Martin і раніше долучалась до створення архітектурних шедеврів, та цього разу виробник запропонував дещо унікальне.

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Новий напрямок діяльності підрозділу Q by Aston Martin – розробка дизайну гаража для автомобілів бренду. Залежно від бюджету замовника, це може бути як невелика вітрина для однієї машини, так і ціла галерея для колекції спорткарів.

Послуга Automotive Galleries and Lairs, як її описують в самій компанії, покликана допомогти клієнтам марки створити “ідеальне місце для демонстрації автомобілів, як творів мистецтва”. Мова йде не лише про оформлення гаражних приміщень, а й про проектування нерухомості з нуля з урахуванням будівництва виставкової зони для машин.

Aston Martin продемонструвала кілька варіантів оформлення таких гаражів для моделей DB5 та Valhalla. Розкішне таємне лігво з басейном на даху, круглий ліфт для машини зі скляними стінками – ці приміщення нагадують декорації до науково-фантастичних фільмів.

Фото: дизайнерські гаражі від Q by Aston Martin / Aston Martin

Автором проектів виступив шеф-дизайнер марки Марек Рейхман. Саме він відповідав за архітектурний проект 66-поверхового житлового будинку в Маямі – Aston Martin Residences. Хмарочос буде введений в експлуатацію у 2021 році. Вартість квартир в житловому комплексі коливається від 600 тисяч до 50 мільйонів доларів. При купівлі найдорожчих апартаментів клієнт бонусом отримує гіперкар Vulcan.

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