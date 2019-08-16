Британский автопроизводитель предложил своим клиентам необычную услугу.

Компания Aston Martin и раньше приобщалась к созданию архитектурных шедевров, но на этот раз производитель предложил нечто уникальное.

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Новое направление деятельности подразделения Q by Aston Martin – разработка дизайна гаража для автомобилей бренда. В зависимости от бюджета заказчика, это может быть как небольшая витрина для одной машины, так и целая галерея для коллекции спорткаров.

Услуга Automotive Galleries and Lairs, как ее описывают в самой компании, призвана помочь клиентам марки создать "идеальное место для демонстрации автомобилей, как произведений искусства". Речь идет не только об оформлении гаражных помещений, но и о проектировании недвижимости с нуля с учетом строительства выставочной зоны для машин.

Aston Martin продемонстрировала несколько вариантов оформления таких гаражей для моделей DB5 и Valhalla. Роскошное тайное логово с бассейном на крыше, круглый лифт для машины со стеклянными стенками – эти помещения напоминают декорации к научно-фантастическим фильмам.

Фото: дизайнерские гаражи от Q by Aston Martin / Aston Martin

Автором проектов выступил шеф-дизайнер марки Марек Рейхман. Именно он отвечал за архитектурный проект 66-этажного жилого дома в Майами – Aston Martin Residences. Небоскреб будет введен в эксплуатацию в 2021 году. Стоимость квартир в жилом комплексе колеблется от 600 тысяч до 50 миллионов долларов. При покупке дорогих апартаментов клиент бонусом получает гиперкар Vulcan.

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