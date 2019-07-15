Под брендом британского автопроизводителя появится целый жилой комплекс в небоскребе. Его строительство уже ведется в Майами.

В Майами на бульваре Бискейн завершается строительство 66-этажного небоскреба, который носит название Aston Martin Residences Miami. Квартиры в нем стоят от 600 тысяч до 8,5 миллионов долларов, а пентхаусы – от 14 до 50 миллионов.

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Самые дорогие апартаменты за $50 млн пока не проданы, а бонусом для потенциального покупателя станет редкий суперкар Aston Martin Vulcan, выпущенный тиражом в 24 экземпляра и стоимостью более 2,5 миллионов долларов.

Жилой небоскреб от Aston Martin начали возводить в Майами еще в 2017 году, а полная готовность объекта строительства ожидается в 2021 году.

Здание на Бискейн-бульвар возводится силами аргентинского девелопера G&G Business Developments под руководством владельца сети супермаркетов Германа Кото. В небоскребе будет 391 частных квартиры, причем половина из них уже распродана.

Фото: жилой небоскреб Aston Martin Residences Miami / Aston Martin Residences Miami

Одной из особенностей проекта является глубоководная пристань для яхт – единственная в центре Майами. Уникальная форма здания позволяет разместить на верхних этажах семь пентхаусов с отдельными бассейнами. Один из них – трехуровневый, площадью почти 2000 квадратных метров. Его стоимость – $50 миллионов и вместе с квартирой покупателю достанется последний из 24 суперкаров Aston Martin Vulcan, стоимость которого у производителя была заявлена ​​2,5 миллиона, однако реальная рыночная может достигать и трех миллионов долларов.

За внешний вид здания было ответственно архитектурное бюро Revuelta Architecture International Bodas Miani Anger, а вот внутренний дизайн – работа специалистов Аston Мartin. Да, элементы декора и отделки дома и квартир перекликаются с автомобильной темой: столешницы на ресепшене изготовлены из углеродного волокна, на дверях установлены ручки Aston Martin, а таблички с номерами квартир – кожаные и похожи на автомобильные номерные знаки.

Фото: Aston Martin Vulcan / Motor1

Кроме того, покупатель трехуровневого пентхауса сможет получить персональные консультации о дизайне у креативного директора Aston Martin Марека Рейхмана, чтобы завершить оформление квартиры в соответствии со своими предпочтениями.

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