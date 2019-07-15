Під брендом британського автвиробника з'явиться цілий житловий комплекс у хмарочосі, будівництво якого вже завершується в Майамі.

У Майамі на Бульварі Біскейн завершується будівництво 66-поверхового хмарочоса, що носить назву Aston Martin Residences Miami. Квартири у ньому коштують від 600 тисяч до 8,5 мільйонів доларів, а пентхауси – від 14 до 50 мільйонів.

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Найдорожчі апартаменти за $50 млн поки що не продані, а бонусом для майбутнього покупця стне рідкісний суперкар Aston Martin Vulcan, випущений тиражем у 24 екземпляри і вартістю більше 2,5 мільйонів доларів.

Житловий хмарочос від Aston Martin почали зводити в Майамі ще у 2017 році, а повна готовність об’єкту будівництва очікується у 2021 році.

Будівля на Біскейн-бульвар зводиться силами аргентинського девелопера G&G Business Developments під керівництвом власника мережі супермаркетів Германа Кото. У хмарочосі буде 391 приватних квартири, причому половина з них вже розпродана.

Фото: житловий хмарочос Aston Martin Residences Miami / Aston Martin Residences Miami

Однією з особливостей проекту є глибоководна пристань для яхт – єдина в центрі Маямі. Унікальна форма будівлі дозволяє розмістити на верхніх поверхах сім пентхаусів з окремими басейнами. Один з них – трирівневий, площею майже 2000 квадратних метрів. Його вартість – $50 мільйонів і разом з квартирою покупцеві дістанеться останній з 24 суперкарів Aston Martin Vulcan, вартість якого у виробника була заявлена 2,5 млн, однак реальна ринкова може сягати й трьох мільйонів доларів.

За зовнішній вигляд будівлі відповідало архітектурне бюро Revuelta Architecture International Bodas Miani Anger, а от внутрішній дизайн – робота спеціалістів Аston Мartin. Так, елементи декору та оздоблення будинку й квартир перегукуються з автомобільною темою: стільниці на ресепшені виготовлені з вуглецевого волокна, на дверях встановлено ручки Aston Martin, а таблички з номерами квартир – шкіряні і схожі на автомобільні номерні знаки.

Фото: Aston Martin Vulcan / Motor1

Крім того, покупець трирівневого пентхауса зможе отримати персональні консультації про дизайн у креативного директора Aston Martin Марека Рейхмана, щоб завершити оформлення квартири відповідно до своїх уподобань.

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