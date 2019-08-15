Прославленный Bugatti EB110 Super Sport был выпущен в 1992 году. Три десятилетия спустя французы представили новую инкарнацию того автомобиля.

В переводе с итальянского Centodieci – это "Сто десять". Вполне логичное название для наследника Bugatti EB110 Super Sport, но почему же на итальянском?

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Портал Carscoops получил изображение нового гиперкара Bugatti за день до его официального дебюта в Пеббл-Бич от своего читателя. Как когда-то EB110 Super Sport стал высокопроизводительной версией EB110, новый Centodieci является более детальной и красивой версией Chiron.

Если основой для новинки действительно стал Chiron, это означает, что Centodieci оснащен 8-литровым W16 с четырьмя турбинами, который производит минимум 1479 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. "Широн" с этим мотором ускоряется от 0 до сотни за 2,4 секунды и продолжает двигаться до максимальной скорости в 420 км/ч.

Фото: Bugatti Centodieci / Carscoops

В дизайне Bugatti Centodieci легко читаются цитаты из EB110 – маленькое подковообразное отверстие решетки радиатора и круглые прорези в панелях с боковыми окнами. Остальные стилистические подражания понятны разве что дизайнерам.

По предварительной информации Bugatti планирует построить 10 таких машин, стоимостью около 10 миллионов долларов за каждую.

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