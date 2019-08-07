Силовая установка машины продуцирует 937 лошадиных сил. И это кабриолет.

В этом месяце на Salon Privé в Англии словенская мануфактура Tushek представит свое последнее творение – 937-сильный гиперкар TS 900 H Apex.

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В 2012 году на том же Salon Privé компания Tushek презентовала суперкар Renovatio T500, с которым метили в конкуренты McLaren MP4-12C и Lamborghini Aventador. Автомобиль оснащался 4,2-литровым V8 от Audi RS4 производительностью в 450 лошадей. С того времени фирма и ее концепт исчезли с радаров СМИ на долгих семь лет, чтобы снова выйти в мир с еще лучшим прототипом. Возможно, фирму из Словении вдохновил успех хорватского стартапа Rimac, который после дебюта в прошлом году уже успел стать партнером для нескольких именитых марок – Pininfarina, Porsche и Hyundai.

Фото: словенский гиперкар Tushek TS 900 H Apex / Tushek

Tushek TS 900 H Apex (даже не пытайтесь запомнить) оснащен тремя двигателями. Задние колеса приводит в движение знакомый агрегат от Audi – 4,2-литровый V8, а передние колеса вращает пара электромоторов. Общая мощность установки, по данным производителя, составляет 937 л.с. и 1400 Нм.

Карбоновый кузов и особая структура шасси обеспечивают TS 900 вес меньше полторы тонны. В сочетании с высокопроизводительной силовой установкой это обеспечивает гибриду ураганную динамику в 2,5 секунды до сотни. Максимальная скорость – 379 км/час. На чистой электроэнергии гиперкар способен преодолевать около 49 километров.



Фото: Tushek Renovatio T500 образца 2012 года / Tushek

Стоимость Tushek TS 900 H Apex пока не названа, однако концепт Renovatio T500 семь лет назад планировали продавать по 300 тысяч евро (что превышало цену главных конкурентов), поэтому вряд ли более современный, более мощный и более совершенный в техническом плане автомобиль оценят дешевле.

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