Родстер Pagani Huayra BC стал самым крутым на сегодня суперкаром итальянской марки.

Huayra Roadster BC выглядит просто как Huayra BC без крыши. На самом деле это практически другой автомобиль, поскольку он получил новый кузов и новый мотор и имеет новые характеристики.

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Модельный ряд Pagani пополнила новинка, которая стала четвертой, после Huayra, Huayra BC и Huayra Roadster. Автомобиль получил название Pagani Huayra Roadster BC. Напомним, индекс BC обозначает более производительную и эксклюзтвную, чем обычная версия, модель; происходит от инициалов Бенни Кайола (Benny Caiola) – страстного коллекционера Ferrari, близкого друга и первого клиента Горацио Пагани.

Итальянская мануфактура активно экспериментирует с современными композитными материалами, которые позволяют повысить жесткость кузова и снизить вес лучше обычного карбона. В конструкции Pagani Huayra BC применена оригинальная смесь углеродного волокна, титана, полиамидных пластиков и бог еще знает чего, что обеспечило дополнительные 20(!) процентов жесткости кузову.

Фото: Pagani Huayra Roadster BC / Pagani

Pagani пошла еще дальше, чтобы максимально облегчить родстер. Ради снижения массы перебрали даже секвентальную коробку, вес которой удалось снизить на треть. В результате всех операций вес Pagani Huayra BC Roadster составляет 1217 кг, что даже меньше, чем у купе с аналогичным индексом.

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Кузов родстера претерпел малозаметные, но существенные изменения. На скорости 280 км/ч кузов родстера обеспечивает прижимную силу в 500 кг. Специально созданные шины Pirelli PZero Trofeo R помогают Roadster BC выдерживать боковые перегрузки в 1,9 g. Шины Bugatti Chiron, например, имеют низкий показатель в 1,5 g.

Huayra Roadster BC получил и обновленный мотор. Шестилитровый V12 от AMG с облегченной КПП теперь продуцирует 800 л. с. и 1050 Нм крутящего момента, что на 50 л. с. больше, чем у Huayra BC с закрытой крышей.

Официальных данных о динамике родстера компания Pagani пока не обнародовала, однако вряд ли суперкар с такими характеристиками выполняет все упражнения хуже Huayra BC, поэтому можно не сомневаться, что до первой сотни он разгоняется примерно за 2,5 секунды.

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