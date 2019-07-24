EXP 100 GT – это концепт электрического беспилотника, заявленный как визионерская модель 2035 года, хотя за такую машину не стыдно будет и в ХХІІ веке.

Bentley уже успела напомнить о своей сотой годовщине раньше такими вещами, как коллекция мебели или коллекция чернильных ручек. На этот раз все серьезнее: автомобиль, представляющий взгляд в будущее марки с оглядкой на прошлое.

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Концепт Bentley EXP 100 GT был представлен в штаб-квартире компании в Крю, это "беспилотный электрический суперкар 2035 года".

Безупречные линиии двухдверного кузова с маскотом, который завис в воздухе над капотом, множество ретроспектив и намеков на исторические модели, огромные "аэродинамические" колеса, 6000 светодиодов для наружного освещения, медные молдинги, открывание дверей и стекло на них – все эти детали вместе создают грандиозный образ. Сам кузов изготовлен из некрашеного алюминия и достигает 5,8 длиной.

Интерьер Bentley EXP 100 GT отделан кожей, деревом, медью, алюминием и шерстью.

Фото: Bentley EXP 100 GT / Bentley

В конструкции автомобиля широкое применение нашел карбон, однако из-за тяжелых аккумуляторов вес концептуального спорткара составляет 1900 килограмм. Bentley сообщает, что силовая установка способна разогнать машину от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды и обеспечивать до 300 км/ч максимальной скорости. При этом запас хода составляет 700 километров, а поддержка быстрой зарядки позволяет восстановить заряд аккумулятора на 80% всего за 15 минут.

В оснащение концепта входит персональный ассистент на основе искусственного интеллекта. Его визуальным отображением является кристалл на центральной консоли. Автопилот имеет пять различных режимов работы, четыре из которых (Enhance, Cocoon, Re-Live Customize) отличаются настройками систем, а еще один позволяет полностью отвлечься от управления и передать его электронике.