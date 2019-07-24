EXP 100 GT – це концепт електричного безпілотника, заявлений як візіонерська модель 2035 року, хоча зі таку машину не соромно буде і в ХХІІ столітті.

Bentley вже встигла нагадати про свою соту річницю раніше такими речами, як колекція меблів або колекція чорнильних ручок. Цього разу усе серйозніше: автомобіль, який представляє погляд у майбутнє марки з оглядкою на минуле.

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Концепт Bentley EXP 100 GT був представлений у штаб-квартирі фірми у Крю, це “безпілотний електричний суперкар 2035 року”.

Бездоганні лініії дводверного кузову з маскотом, що завис в повітрі над капотом, безліч ретроспектив та натяків на історичні моделі, величезні “аеродинамічні” колеса, 6000 світлодіодів для зовнішнього освітлення, мідні молдинги, відкривання дверей та скло на них – усі ці деталі разом створюють грандіозний образ. Сам кузов виготовлений з нефарбованого алюмінію і сягає 5,8 завдовжки.

Інтер'єр Bentley EXP 100 GT оздоблений шкірою, деревом, міддю, алюмінієм і шерстю.

Фото: Bentley EXP 100 GT / Bentley

У конструкції автомобіля широке застосування знайшов карбон, однак через важкі акумулятори вага концептуального спорткара становить 1900 кіло. Bentley повідомляє, що силова установка здатна розганяти машину від 0 до 100 км/год за 2,5 секунди і забезпечувати до 300 км/год максимальної швидкості. При цьому запас ходу складає 700 кілометрів, а підтримка швидкої зарядки дозволяє відновити заряд акумулятора на 80% всього за 15 хвилин.

В оснащення концепта входить персональний асистент на основі штучного інтелекту. Його візуальним відображенням є кристал на центральній консолі. Автопілот має п’ять різних режимів роботи, чотири з яких (Enhance, Cocoon, Re-Live, Customize) відрізняються налаштуваннями систем, а ще один дозволяє повністю відволіктися від управління і передати його електроніці.



Bentley EXP 100 GT створений в єдиному екземплярі і з часом оселиться у фірмовому музеї та послужить джерелом натхнення для дизайнерів та інженерів прийдешніх серійних автомобілів марки.

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