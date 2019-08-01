Родстер Pagani Huayra BC став найкрутішим на сьогодні суперкаром італійської марки.

Huayra Roadster BC лише виглядає, як Huayra BC без даху. Насправді це практично інший автомобіль, оскільки він отримав новий кузов та новий мотор і має нові характеристики.

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Модельний ряд Pagani поповнила новинка, яка стала четвертою, після Huayra, Huayra BC та Huayra Roadster. Автомобіль отримав назву Pagani Huayra Roadster BC. Нагадаємо, індекс BC позначає більш продуктивну та ексклюзивнішу за звичайну версію моделі; походить від ініціалів Бенні Кайола (Benny Caiola) – пристрасного колекціонера Ferrari, близького друга та першого клієнта Гораціо Пагані.

Італійська мануфактура активно експериментує з сучасними композитними матеріалами, які дозволяють підвищити жорсткість кузова і знизити вагу краще за звичайний карбон. У конструкції Pagani Huayra BC застосована оригінальна суміш вуглецевого волокна, титану, поліамідних пластиків та ще бозна чого, що забезпечило додаткові 20(!) відсотків жорсткості кузову.

Фото: Pagani Huayra Roadster BC / Pagani

Pagani пішла ще далі, аби максимально полегшити родстер. Заради зниження маси перебрали навіть секвентальну коробку, вагу якої вдалось знизити на третину. У результаті всіх операцій вага Pagani Huayra BC Roadster становить у 1217 кг, що навіть менше, ніж у купе з аналогічним індексом.

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Кузов родстера зазнав малопомітних, але суттєвих змін. На швидкості 280 км/год кузов родстера забезпечує притискну силу в 500 кг. Спеціально створені шини Pirelli PZero Trofeo R допомагають Roadster BC витримувати бічні перевантаження в 1,9 g. Шини Bugatti Chiron, наприклад, мають нижчий показник у 1,5 g.

Huayra Roadster BC отримав і оновлений мотор. Шестилітровий V12 від AMG з полегшеною КПП тепер продукує 800 к.с. і 1050 Нм крутного моменту, що на 50 к.с. юільше, ніж у Huayra BC з закритим дахом. Крім того, родстеру переробили підвіску, оновивши амортизатори і програму управління, встановили карбонові гальма Brembo з 398-міліметровими дисками і колеса APP з кованого авіаційного алюмінію.

Офіційних даних про динаміку родстера компанія Pagani поки не оприлюднила, однак навряд чи суперкар з такими характеристиками виконує усі вправи гірше за Huayra BC, тож можна не сумніватись, що до першої сотні він розганяється приблизно за 2,5 секунди.

Дебютує новинка на спеціальному заході Monterey Car Week в Каліфорнії. Pagani вже заявила, що побудує лише 40 екземплярів Huayra BC, причому кожен оцінений мінімум в 3,1 млн євро.

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