Силова установка машини продукує 937 кінських сил. І це тарга.

Цього місяця на Salon Privé в Англії словенська мануфактура Tushek представить своє останнє творіння – 937-сильний гіперкар TS 900 H Apex.

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У 2012 році на тому ж Salon Privé компанія Tushek презентувала суперкар Renovatio T500, з яким мітила у конкуренти McLaren MP4-12C та Lamborghini Aventador. Автомобіль оснащувався 4,2-літровим V8 від Audi RS4 продуктивністю у 450 коней. З того часу фірма та її концепт зникли з радарів ЗМІ на довгих сім років, аби знову вийти в світ зі ще кращим прототипом. Можливо, фірму зі Словенії надихнув успіх хорватського стартапу Rimac, який після дебюту минулого року вже встиг стати партнером для кількох іменитих марок – Pininfarina, Porsche та Hyundai.

Фото: словенський гіперкар Tushek TS 900 H Apex / Tushek

Tushek TS 900 H Apex (навіть не намагайтесь запам’ятати) оснащений трьома двигунами. Задні колеса приводить в рух знайомий агрегат від “Ауді” – 4,2-літровий V8, а передні колеса обертає пара електромоторів. Загальна потужність установки, за данними виробника, становить 937 к.с. та 1400 Нм.

Карбоновий кузов та особлива структура шасі забезпечують TS 900 вагу менше півтори тонни. У поєднанні з високопродуктивною силовою установкою це забезпечує гібриду ураганну динаміку в 2,5 секунди до сотні. Максимальна швидкість – 379 км/год. На чистій електроенергії гіперкар здатен долати близько 49 кілометрів.



Фото: Tushek Renovatio T500 зразка 2012 року / Tushek

Вартість Tushek TS 900 H Apex поки не названа, однак концепт Renovatio T500 сім років тому планували продавати по 300 тисяч євро (що перевищувало ціну головних конкурентів), тож навряд чи сучасніший, потужніший та більш довершений в технічному плані автомобіль оцінять дешевше.

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