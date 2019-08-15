Прославлений Bugatti EB110 Super Sport був випущений у 1992 році. Три десятиліття потому французи представили нову інкарнацію того автомобіля.

У перекладі з італійської Centodieci – це "Сто десять". Цілком логічна назва для спадкоємця Bugatti EB110 Super Sport, але чому ж італійською?

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Портал Carscoops отримав зображення нового гіперкара Bugatti за день до його офіційного дебюту у Пеббл-Біч від свого читача. Як колись EB110 Super Sport став високопродуктивною версією EB110, новий Centodieci є пильнішою та гарнішою версією Chiron.

Якщо основою для новинки справді став Chiron, це означає, що Centodieci оснащений 8-літровим W16 з чотирма турбінами, який продукує щонайменше 1479 к.с. і 1600 Нм крутного моменту. “Широн” з цим мотором прискорюється від 0 до сотні за 2,4 секунди і продовжує рухатись до максимальної швидкості у 420 км/год.

Фото: Bugatti Centodieci / Carscoops

У дизайні Bugatti Centodieci легко читаються цитати з EB110 – маленький підковоподібний отвір решітки радіатора та круглі прорізи в панелях за бічними вікнами. Решта стилістичних наслідувань зрозуміла хіба що дизайнерам.

За попередньою інформацією Bugatti планує збудувати 10 таких машин, вартістю близько 10 мільйонів доларів за кожен.

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