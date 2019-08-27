Бюджетних моделей на ринку вистачає, але не всі однаково привабливі для покупки.
ЗАЗ “Ланос” залишився в минулому, а разом з ним і ціни на автомобілі до 100 тисяч гривень. Що сьогодні є на українському ринку у бюджетному ціновому сегменті? Домінують французи, але вибір є.
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Найдоступнішим в Україні в минулому році був узбецький Ravon R2, який прийшов на зміну Matiz. У 2019 році вартість автомобілів цієї марки зросла і Ravon R2 втратив свою конкурентну перевагу.
Відкриває список седан Lada Granta з цінником у 238 140 грн. Заборона на імпорт російських починає діяти лише з 1 січня 2020 року. На другому місці – французький хетчбек В-класу Renault Sandero. Ціни на нього стартують з 243 900 грн. Трійку замикає однокласник “Сандеро” в кузові седан – Renault Logan, який можна придбати за 252 900 грн.
Lada Niva 4x4 із цінником 268 380 грн. усе ще пропонується на ринку, однак з кожним роком знаходить все менше покупців в Україні. Узбецький Ravon R2 є найдоступнішим автомобілем на ринку з автоматичною коробкою передач. хетчбек можна придбати мінімум за 269 900 грн. Слідом за субкомпактним Ravon йде цілий кросовер – китайський паркетник Chery Tiggo2. Він доступний в Україні за ціною від 274 462 грн.
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Сьоме і восьме місце посідають дві моделі Ravon: за седан R4 просять мінімум 284 000 грн, а за Ravon R3 Nexia – від 287 000 грн. У тому ж ціновому діапазоні грає і китайський седан Great Wall C30 New зі стартовою вартістю у 289 900 грн.
Три наступні позиції займають французькі моделі: субкомпактний хетчбек Citroen C1, седан Peugeot 301 та його побратим Citroen C-Elyseе. Ціни на них стартують від 296–315 тисяч гривень. Оновлений Great Wall C30 FL коштує на 10 тисяч гривень дорожче за дорестайлінговий і є найдорожчим у категорії до 300 тисяч гривень.
Компактний китайський паркетник JAC S2 з цінником від 320 000 грн. виглядає значно привабливішим за Lada X-Ray, Peugeot 108 та Hyundai i10, котрі коштують помітно дорожче, пропонуючи менше внутрішнього простору.
У списку бюджетних моделей, після тривалої відсутності, знову є “Блакитний овал” – субкомпактний Ford Ka + оцінюється у 337 тисяч гривень мінімальної вартості. Оновлений кросовер В-класу Nissan Juke з початковим цінником у 375 220 гривень вигідно відрізняється від решти автомобілів у списку. На п’яти Juke наступають китайські кросовери JAC S3 та JAC S3 New з ціною від 380 та 387 тисяч, відповідно.
Останню позицію займає італійський міні-хетч Fiat 500. В Україні він доступний мінімум за 389 900 гривень.
|Місце
|Марка
|Ціна, грн
|1
|Lada Granta
|
238 140
|2
|Renault Sandero
|
243 900
|3
|Renault Logan
|
252 900
|4
|Lada Niva 4x4
|
268 380
|5
|Ravon R2
|
269 900
|6
|Chery Tiggo2
|
274 462
|7
|Ravon R4
|
284 000
|8
|Ravon R3 Nexia
|
287 000
|9
|Great Wall C30 New
|
289 900
|10
|Рeugeot 301
|
296 000
|11
|
Great Wall C30 FL
|
299 900
|12
|Citroen C1
|
300 000
|13
|Citroen C-Elyseе
|
315 000
|14
|JAC S2
|
320 200
|15
|Lada X-Ray
|
332 640
|16
|Peugeot 108
|
335 000
|17
|Ford Ka+
|
337 000
|18
|Hyundai i10
|
369 200
|19
|Nissan Juke
|
375 220
|20
|JAC S3
|
380 000
|21
|JAC S3 New
|
387 000
|22
|Fiat 500
|
389 900
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