Бюджетних моделей на ринку вистачає, але не всі однаково привабливі для покупки.

ЗАЗ “Ланос” залишився в минулому, а разом з ним і ціни на автомобілі до 100 тисяч гривень. Що сьогодні є на українському ринку у бюджетному ціновому сегменті? Домінують французи, але вибір є.

Також цікаво: Названі найпопулярніші мінівени України

Найдоступнішим в Україні в минулому році був узбецький Ravon R2, який прийшов на зміну Matiz. У 2019 році вартість автомобілів цієї марки зросла і Ravon R2 втратив свою конкурентну перевагу.

Відкриває список седан Lada Granta з цінником у 238 140 грн. Заборона на імпорт російських починає діяти лише з 1 січня 2020 року. На другому місці – французький хетчбек В-класу Renault Sandero. Ціни на нього стартують з 243 900 грн. Трійку замикає однокласник “Сандеро” в кузові седан – Renault Logan, який можна придбати за 252 900 грн.

Lada Niva 4x4 із цінником 268 380 грн. усе ще пропонується на ринку, однак з кожним роком знаходить все менше покупців в Україні. Узбецький Ravon R2 є найдоступнішим автомобілем на ринку з автоматичною коробкою передач. хетчбек можна придбати мінімум за 269 900 грн. Слідом за субкомпактним Ravon йде цілий кросовер – китайський паркетник Chery Tiggo2. Він доступний в Україні за ціною від 274 462 грн.

Також цікаво: Українці купують лише дорогі купе й кабріолети: статистика

Сьоме і восьме місце посідають дві моделі Ravon: за седан R4 просять мінімум 284 000 грн, а за Ravon R3 Nexia – від 287 000 грн. У тому ж ціновому діапазоні грає і китайський седан Great Wall C30 New зі стартовою вартістю у 289 900 грн.

Три наступні позиції займають французькі моделі: субкомпактний хетчбек Citroen C1, седан Peugeot 301 та його побратим Citroen C-Elyseе. Ціни на них стартують від 296–315 тисяч гривень. Оновлений Great Wall C30 FL коштує на 10 тисяч гривень дорожче за дорестайлінговий і є найдорожчим у категорії до 300 тисяч гривень.

Компактний китайський паркетник JAC S2 з цінником від 320 000 грн. виглядає значно привабливішим за Lada X-Ray, Peugeot 108 та Hyundai i10, котрі коштують помітно дорожче, пропонуючи менше внутрішнього простору.

У списку бюджетних моделей, після тривалої відсутності, знову є “Блакитний овал” – субкомпактний Ford Ka + оцінюється у 337 тисяч гривень мінімальної вартості. Оновлений кросовер В-класу Nissan Juke з початковим цінником у 375 220 гривень вигідно відрізняється від решти автомобілів у списку. На п’яти Juke наступають китайські кросовери JAC S3 та JAC S3 New з ціною від 380 та 387 тисяч, відповідно.

Останню позицію займає італійський міні-хетч Fiat 500. В Україні він доступний мінімум за 389 900 гривень.

Місце Марка Ціна, грн
1 Lada Granta

238 140
2 Renault Sandero

243 900
3 Renault Logan

252 900
4 Lada Niva 4x4

268 380
5 Ravon R2

269 900
6 Chery Tiggo2

274 462
7 Ravon R4

284 000
8 Ravon R3 Nexia

287 000
9 Great Wall C30 New

289 900
10 Рeugeot 301

296 000
11

Great Wall C30 FL

299 900
12 Citroen C1

300 000
13 Citroen C-Elyseе

315 000
14 JAC S2

320 200
15 Lada X-Ray

332 640
16 Peugeot 108

335 000
17 Ford Ka+

337 000
18 Hyundai i10

369 200
19 Nissan Juke

375 220
20 JAC S3

380 000
21 JAC S3 New

387 000
22 Fiat 500

389 900

Також цікаво: Невдалий досвід купівлі авто зі США: відео