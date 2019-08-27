Бюджетных моделей на рынке хватает, но не все одинаково привлекательны для покупки.
ЗАЗ "Ланос" остался в прошлом, а вместе с ним и цены на автомобили до 100 тысяч гривен. Что сегодня есть на украинском рынке в бюджетном ценовом сегменте? Доминируют французы, но выбор есть.
Также интересно: Названы самые популярные минивэны Украины
Самым доступным в Украине в прошлом году был узбекский Ravon R2, который пришел на смену Matiz. В 2019 году стоимость автомобилей этой марки выросла и Ravon R2 потерял свое конкурентное преимущество.
Открывает список седан Lada Granta с ценником в 238 140 грн. Запрет на импорт российских автомобилей начинает действовать с 1 января 2020 года. На втором месте – французский хэтчбек В-класса Renault Sandero. Цены на него стартуют с 243 900 грн. Тройку замыкает одноклассник "Сандеро" в кузове седан – Renault Logan, который можно приобрести за 252 900 грн.
Lada Niva 4x4 с ценником 268 380 грн все еще предлагается на рынке, однако с каждым годом находит все меньше покупателей в Украине. Узбекский Ravon R2 является самым доступным автомобилем на рынке с автоматической коробкой передач. Хэтчбек можно приобрести минимум за 269 900 грн. Вслед за субкомпактным Ravon идет целый кроссовер – китайский паркетник Chery Tiggo2. Он доступен в Украине по цене от 274 462 грн.
Также интересно: Украинцы покупают только дорогие купе и кабриолеты: статистика
Седьмое и восьмое место занимают две модели Ravon: за седан R4 просят минимум 284 000 грн, а за Ravon R3 Nexia – от 287 000 грн. В том же ценовом диапазоне играет и китайский седан Great Wall C30 New со стартовой стоимостью в 289 900 грн.
Следующие три позиции занимают французские модели: субкомпактный хэтчбек Citroen C1, седан Peugeot 301 и его собрат Citroen C-Elyse. Цены на них стартуют от 296-315 тысяч гривен. Обновленный Great Wall C30 FL стоит на 10 тысяч гривен дороже за дорестайлинговый и является самым дорогим в категории до 300 тысяч гривен.
Компактный китайский паркетник JAC S2 с ценником от 320 тысяч грн выглядит значительно привлекательнее Lada X-Ray, Peugeot 108 и Hyundai i10, которые стоят заметно дороже, предлагая меньше внутреннего пространства.
В списке бюджетных моделей, после длительного отсутствия, снова есть "Голубой овал" – субкомпактный Ford Ka+ оценивается в 337 тысяч гривен минимальной стоимости. Обновленный кроссовер В-класса Nissan Juke с начальным ценником в 375 220 гривен выгодно отличается от остальных автомобилей в списке. На пятки Juke наступают китайские кроссоверы JAC S3 и JAC S3 New с ценой от 380 и 387 тысяч соответственно.
Последнюю позицию занимает итальянский мини-хэтч Fiat 500. В Украине он доступен минимум за 389 900 гривен.
|Место
|Марка
|Цена, грн
|1
|Lada Granta
|
238 140
|2
|Renault Sandero
|
243 900
|3
|Renault Logan
|
252 900
|4
|Lada Niva 4x4
|
268 380
|5
|Ravon R2
|
269 900
|6
|Chery Tiggo2
|
274 462
|7
|Ravon R4
|
284 000
|8
|Ravon R3 Nexia
|
287 000
|9
|Great Wall C30 New
|
289 900
|10
|Рeugeot 301
|
296 000
|11
|
Great Wall C30 FL
|
299 900
|12
|Citroen C1
|
300 000
|13
|Citroen C-Elyseе
|
315 000
|14
|JAC S2
|
320 200
|15
|Lada X-Ray
|
332 640
|16
|Peugeot 108
|
335 000
|17
|Ford Ka+
|
337 000
|18
|Hyundai i10
|
369 200
|19
|Nissan Juke
|
375 220
|20
|JAC S3
|
380 000
|21
|JAC S3 New
|
387 000
|22
|Fiat 500
|
389 900
Также интересно: Неудачный опыт покупки автомобиля из США: видео