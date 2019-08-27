Бюджетных моделей на рынке хватает, но не все одинаково привлекательны для покупки.

ЗАЗ "Ланос" остался в прошлом, а вместе с ним и цены на автомобили до 100 тысяч гривен. Что сегодня есть на украинском рынке в бюджетном ценовом сегменте? Доминируют французы, но выбор есть.

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Самым доступным в Украине в прошлом году был узбекский Ravon R2, который пришел на смену Matiz. В 2019 году стоимость автомобилей этой марки выросла и Ravon R2 потерял свое конкурентное преимущество.

Открывает список седан Lada Granta с ценником в 238 140 грн. Запрет на импорт российских автомобилей начинает действовать с 1 января 2020 года. На втором месте – французский хэтчбек В-класса Renault Sandero. Цены на него стартуют с 243 900 грн. Тройку замыкает одноклассник "Сандеро" в кузове седан – Renault Logan, который можно приобрести за 252 900 грн.

Lada Niva 4x4 с ценником 268 380 грн все еще предлагается на рынке, однако с каждым годом находит все меньше покупателей в Украине. Узбекский Ravon R2 является самым доступным автомобилем на рынке с автоматической коробкой передач. Хэтчбек можно приобрести минимум за 269 900 грн. Вслед за субкомпактным Ravon идет целый кроссовер – китайский паркетник Chery Tiggo2. Он доступен в Украине по цене от 274 462 грн.

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Седьмое и восьмое место занимают две модели Ravon: за седан R4 просят минимум 284 000 грн, а за Ravon R3 Nexia – от 287 000 грн. В том же ценовом диапазоне играет и китайский седан Great Wall C30 New со стартовой стоимостью в 289 900 грн.

Следующие три позиции занимают французские модели: субкомпактный хэтчбек Citroen C1, седан Peugeot 301 и его собрат Citroen C-Elyse. Цены на них стартуют от 296-315 тысяч гривен. Обновленный Great Wall C30 FL стоит на 10 тысяч гривен дороже за дорестайлинговый и является самым дорогим в категории до 300 тысяч гривен.

Компактный китайский паркетник JAC S2 с ценником от 320 тысяч грн выглядит значительно привлекательнее Lada X-Ray, Peugeot 108 и Hyundai i10, которые стоят заметно дороже, предлагая меньше внутреннего пространства.

В списке бюджетных моделей, после длительного отсутствия, снова есть "Голубой овал" – субкомпактный Ford Ka+ оценивается в 337 тысяч гривен минимальной стоимости. Обновленный кроссовер В-класса Nissan Juke с начальным ценником в 375 220 гривен выгодно отличается от остальных автомобилей в списке. На пятки Juke наступают китайские кроссоверы JAC S3 и JAC S3 New с ценой от 380 и 387 тысяч соответственно.

Последнюю позицию занимает итальянский мини-хэтч Fiat 500. В Украине он доступен минимум за 389 900 гривен.

Место Марка Цена, грн 1 Lada Granta 238 140 2 Renault Sandero 243 900 3 Renault Logan 252 900 4 Lada Niva 4x4 268 380 5 Ravon R2 269 900 6 Chery Tiggo2 274 462 7 Ravon R4 284 000 8 Ravon R3 Nexia 287 000 9 Great Wall C30 New 289 900 10 Рeugeot 301 296 000 11 Great Wall C30 FL 299 900 12 Citroen C1 300 000 13 Citroen C-Elyseе 315 000 14 JAC S2 320 200 15 Lada X-Ray 332 640 16 Peugeot 108 335 000 17 Ford Ka+ 337 000 18 Hyundai i10 369 200 19 Nissan Juke 375 220 20 JAC S3 380 000 21 JAC S3 New 387 000 22 Fiat 500 389 900

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