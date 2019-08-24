Як не потрібно купувати авто зі США – описав у своєму відео відомий український блогер. Він вирішив купити авто з Америки, однак все сталося не так, як гадалося…

Невдалий досвід влогера Саші Ляпоти з купівлі авто зі США він описав та виклав на відео. "Якби би у мене була можливість прямо зараз повернутись в червень минулого року, я би дав собі в ніс, щоб не придбати "тачку" зі США", - говорить Ляпота.

Все почалось в червні 2018 року, коли Олександр вирішив придбати собі нове авто. Однак реклама різних фірм з привозу авто зі США стала причиною спробувати цю послугу й собі. Тим більше, що обіцяли значну економію коштів, а весь процес мав зайняти не більше двох-трьох місяців.

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Отож, Олександр хотів придбати Toyota Camry або Ford Fusion, однак "фахівці" з компанії, з якою він зв'язався, порадили майже новий Hyundai Ioniq Hybrid, на одометрі якого була магічна цифра 666 миль… Придбав машину за 8 тисяч доларів, а "під ключ" вона мала обійтися в 16. Однак скільки він заплатив в сумі, Олександр так і не сказав…

Втім, з самого початку все пішло не так. Якщо розмитнення планувалося у 2200 доларів, то фактично обійшлося у 2600, ще 1200 – на портові та брокерські послуги, ще 180 на автовоз до СТО – все вийшло дорожче, ніж планувалося. Загалом на машину без ремонту він потратив 12 350 доларів. А ремонт – це окрема "пісня"…

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Ремонтники купували запчастини в Омані, і деколи вони не підходили. Олександр постійно давав гроші на якісь запчастини, вони їх встановлювали, але потім потрібно було ще якісь. Тим часом нові шини з авто зникли, а лобове скло дивним чином отримало тріщину…

Коли йому привезли "майже готове" авто 21 грудня (тобто через півроку після купівлі), воно було зі шпаринами між капотом і решіткою радіатора, отворами замість фар і навіть колеса були прикручені не на 5 гайок, а на 3…

Більш-менш нормально машину зробили аж в квітні наступного року, тобто весь процес від придбання на автоаукціоні до користування пройшов майже рік! В результаті Олександр так намучився з цим "битком" зі США, що вирішив його продати. А усім рекомендує не купувати авто зі США або хоча би брати не ексклюзивні, а масові моделі.

Дивіться відео невдалого досвіду привозу авто зі США:

Нагадаємо, що у США заборонили автовласникам самостійно ремонтувати авто.