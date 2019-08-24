Как не нужно покупать автомобили из США – описал в своем видео известный украинский блогер. Он решил купить автомобиль из Америки, однако все произошло не так, как планировалось...

Неудачный опыт влогера Саши Ляпоты по покупке автомобиля из США он описал и выложил в видео. "Если бы бы у меня была возможность прямо сейчас вернуться в июнь прошлого года, я бы дал себе в нос, чтобы не приобрести "тачку" из США", – говорит Ляпота.

Все началось в июне 2018 года, когда Александр решил приобрести новый автомобиль. Однако реклама различных фирм по доставке автомобмлей из США стала причиной попробовать эту услугу и на себе. Тем более, что обещали значительную экономию средств, а весь процесс должен занять не более двух-трех месяцев.

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Так, Александр хотел приобрести Toyota Camry или Ford Fusion, однако "специалисты" из компании, с которой он связался, посоветовали почти новый Hyundai Ioniq Hybrid, на одометре которого была магическая цифра 666 миль ... Приобрел машину за 8 тысяч долларов, а "под ключ" она должна была обойтись в 16. Однако сколько он заплатил в сумме, Александр так и не сказал ...

Впрочем, с самого начала все пошло не так. Если растаможка планировалась за 2200 долларов, то фактически обошлось в 2600, еще 1200 – на портовые и брокерские услуги, еще 180 на автовоз к СТО – все получилось дороже, чем планировалось. В целом на машину без ремонта он потратил 12 350 долларов. А ремонт – это отдельная "песня" ...

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Ремонтники покупали запчасти в Омане, и порой они не подходили. Александр постоянно давал деньги на какие-то запчасти, они их устанавливали, но потом нужно было еще какие-то. Между тем новые шины с автомобиля исчезли, а лобовое стекло чудесным образом получило трещину ...

Когда ему привезли "почти готовый" автомобиль 21 декабря (то есть через полгода после покупки), он был с трещинами между капотом и решеткой радиатора, отверстиями вместо фар и даже колеса были прикручены не на 5 гаек, а на 3 ...

Более-менее нормально машину сделали аж в апреле следующего года, то есть весь процесс от покупки на автоаукционе до пользования занял почти год! В результате Александр так намучился с этим “битком” из США, что решил его продать. А всем рекомендует не покупать автомобили из США или хотя бы брать не эксклюзивные, а массовые модели.

Дивіться відео невдалого досвіду привозу авто зі США:

Напомним, что в США запретили автовладельцам самостоятельно ремонтировать автомобили.