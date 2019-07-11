Речь идет про ремонтные работы, которые хозяева машин хотят проводить своими силами в своем гараже.

В разных штатах США законы отличаются, и среди них немало таких норм, которые вызывают улыбку или недоумение. К числу последних относится новый запрет, появившийся в штате Калифорния и который относится к округу Сакраменто. Там владельцам запретили самостоятельно ремонтировать свои машины.

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Местный закон ставит под запрет работу с автомобилями, которые не принадлежат лицам, которые проживают по тому адресу, где ремонтируют машину. Нельзя ремонтировать технику с использованием инструментов, которые не относятся к числу бытовых, а также нельзя проводить такие манипуляции с транспортными средствами, которые парализуют их на 24 часа и более.

При этом менять масло и фильтры, обслуживать тормоза, ремонтировать покрышки и проводить другие мелкие операции в Сакраменто как и раньше разрешается. Свой запрет власти объяснили стремлением защитить окружающую среду от загрязнения горюче-смазочными материалами и другой химией, которая используется при ремонте.

Любого, кого полиция поймает на нарушении новых правил, ждет штраф в 430 долларов.

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