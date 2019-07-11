Йдеться про ремонтні роботи, які господарі машин хочуть проводити своїми силами в своєму гаражі.

У різних штатах США закони відрізняються, і серед них чимало таких норм, які викликають посмішку або подив. До числа останніх відноситься нова заборона, що з'явився в штаті Каліфорнія і відноситься до округу Сакраменто. Там власникам заборонили самостійно ремонтувати свої машини.

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Місцевий закон ставить під заборону роботу з автомобілями, які не належать особам, які проживають за тією адресою, де ремонтують машину. Не можна ремонтувати техніку з використанням інструментів, які не належать до числа побутових, а також не можна проводити такі маніпуляції з транспортними засобами, які паралізують їх на 24 години і більше.

При цьому міняти масло і фільтри, обслуговувати гальма, ремонтувати покришки і проводити інші дрібні операції в Сакраменто як і раніше дозволяється. Свою заборону влади пояснили прагненням захистити навколишнє середовище від забруднення паливно-мастильними матеріалами і іншою хімією, яка використовується при ремонті.

Будь-якого, кого поліція зловить на порушення нових правил, чекає штраф в 430 доларів.

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