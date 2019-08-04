Затем их продают на страховых аукционах украинцам.

Скорее всего, в Америке угоняют авто не для того, чтобы потом продать, а чтобы просто покататься на мощной машине. Ведь среди наиболее популярных у угонщиков авто – заряженные "маскл-кары" Dodge Charger и Challenger с двигателями Hemi. Воруют их в пять раз чаще, чем другие машины. Об этом говорится в исследовании американского института HLDI. Его директор Мэтт Мур отметил, что особой популярностью у угонщиков пользуются автомобили с мощными двигателями любых типов кузова – седан, "маслкар", кроссоверы или пикапы.

На третьей и четвертой позиции воров – Infiniti Q50 и QX80. Замыкает пятерку пикап GMC Sierra 1500 Crew Cab.

Меньше всего американские похитители заинтересованы в автомобилях BMW 3-й серии, а также в электромобилях Tesla. В институте HLDI объясняют это тем, что электромобили всегда паркуются в гаражах или рядом со зданиями для удобства зарядки, и на дорогах их пока не так много. В пятерку самых ненужных у угонщиков автомобилей вошли, в том числе, кроссоверы Chevrolet Equinox и Buick Encore.

Напомним, какие авто угоняют чаще всего в Украине.