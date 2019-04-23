Реформа полиции, война на востоке страны и связанное с ней фактическое отсутствие границы способствовали значительному росту количества угонов авто. Однако уже в прошлом году количество краж авто удалось снизить до уровня 2013 года. Потому чем же сейчас интересуются автоугонщики?

В Украине больше всего угоняют автомобили марок ВАЗ, Daewoo ("Део"), Toyota, Mercedes, Honda и BMW. Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины в ответ на журналистский запрос УНН.

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По данным ведомства, всего угоняют автомобили таких марок (данные о количестве похищенных авто указаны за первые два месяца 2019 года и за аналогичный период в 2018 году):

Автомобилей "ВАЗ" в течение двух месяцев 2019 года было похищено 62, а в 2018 году – 170

Авто марки Daewoo (Дэу) – в 2019 году похищено 39 авто, а за этот же период 2018 – 106 авто;

Авто марки Toyota – в 2019 году похищено 53, а в 2018 году – 87 авто;

Авто марки Mercedes – в 2019 году – 23, а в 2018 году – 56 авто;

Авто марки Honda – в 2019 году – 23, в 2018 году – 22 авто;

Авто марки BMW – в 2019 году – 20 авто, в 2018 году – 42 автомобилей.

В ведомстве видят положительную тенденцию в снижении количества регистрации фактов незаконного завладения автомобилями на территории государства. Однако очевидно, что угонщики стали значительно больше воровать дорогие авто, а ВАЗ и Daewoo, которые чаще всего малолетние воры похищали для забавы, стали угонять меньше.

Напомним, что эффективность реформированной полиции в поиске угнанных авто не слишком высока. Если в 2013 году шансы найти угнанный автомобиль были больше 60%, то в 2018 году раскрытия таких преступлений чуть дотягивало до 40%.