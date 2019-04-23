Реформа поліції, війна на сході країни та пов’язана з нею фактична відсутність корону сприяли значному збільшенню кількості угонів авто. Проте вже минулого року кількість крадіжок авто вдалось знизити до рівня 2013 року. Тож чим зараз цікавляться автокрадії?

В Україні найбільше викрадають автомобілі марок ВАЗ, Daewoo, Toyota, Mercedes, Honda та BMW. Про це повідомили у Департаменті карного розшуку Національної поліції України у відповідь на журналістський запит УНН.

Читайте також: В 2018 році поліція розкрила 40% крадіжок авто

За даними відомства, найбільше викрадають автомобілі таких марок (дані про кількість викрадених авто вказані за перші два місяці 2019 року та за аналогічний період 2018 року):

Автомобілів "ВАЗ" впродовж двох місяців 2019 року було викрадено 62, а в 2018 році - 170;

Авто марки Daewoo – у 2019 році викрадено 39 авто, а за цей же період 2018 року – 106 авто;

Авто марки Toyota – у 2019 році викрадено 53, а в 2018 році – 87 авто;

Авто марки Mercedes – у 2019 році – 23, а в 2018 році – 56 авто;

Авто марки Honda – у 2019 році – 23, в 2018 році 22 авто;

Авто марки BMW – у 2019 році – 20 авто, в 2018 році 42 автомобілів.

У відомстві вбачають позитивну тенденцію у зниженні кількості реєстрації фактів незаконного заволодіння автомобілями на території держави. Проте очевидно, що угонщики стали значно більше красти дорогі авто, а ВАЗ та Daewoo, які найчастіше малолітні злодії викрадали за для забави, стали уганяти менше.

Нагадаємо, що ефективність реформованої поліції у пошуку викрадених авто не надто висока. Якщо в 2013 році шанси знайти викрадений автомобіль були більше 60% , то у 2018 році розкриття таких злочинів ледве дотягувало до 40%.

Напомним что: В Украине стремительно дорожает бензин