Потім їх продають на страхових аукціонах українцям.

Швидше за все, в Америці викрадають авто не для того, щоб потім продати, а щоб просто покататись на потужній машині. Адже серед найбільш популярних у викрадачів авто – заряджені "Маскл-кари" Dodge Charger та Challenger з двигунами Hemi. Викрадають їх в п'ять разів частіше, ніж інші машини. Про це йдеться у дослідженні американского інституту HLDI. Його директор Метт Мур зазанчив, що особливою популярністю у викрадачів користуються автомобілі з потужними двигунами будь-яких типів кузова – седани, "маслкари", кросовери чи пікапи.

На третій та четвертій позиції у крадіїв - Infiniti Q50 та QX80. Замикає п'ятірку пікап GMC Sierra 1500 Crew Cab.

Найменше американські викрадачі зацікавлені в автомобілях BMW 3-ї серії, а також в електромобілях Tesla. В інституті HLDI пояснюють це тим, що електромобілі завжди паркуються в гаражах або поруч з будівлями для зручності зарядки, та й на дорогах їх поки не так багато. До п'ятірки найбільш непотрібних у викрадачів автомобілів увійшли, в тому числі, кросовери Chevrolet Equinox і Buick Encore.

Нагадаємо, які авто викрадають найчастіше в Україні.