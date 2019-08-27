Історія зі зникненням цілого класу автомобілів, які ще кілька років тому користувалися величезною популярністю, гідна підручників з маркетингу.

Мінівени в Україні майже повністю вимерли, тому, що їх "з'їли" кросовери. Але окремі екземпляри все ж ще залишилися.

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Мінівени (MPV), або, як їх ще називали - однооб'ємники, приваблювали покупців саме своїм обсягом. Великим простором салону, більшою кількістю місць. А SUV додали до цих переваг повний привід і високий кліренс. І перемогли. Ще б пак – при нинішньому стані доріг великий кліренс та повний привід просто необхідні.

Якщо порівняти обсяги продажів мінівенів за останні 10 років - з 2009 року, то, за даними AUTO-Consulting, кількість моделей MPV сильно скоротилося. І це - дуже м'яко сказано. Хоча (природно), з'явилися і нові моделі.

Наприклад, в 2009-му, за даними AUTO-Consulting, на українському ринку було представлено майже 50 (!) моделей мінівенів. Багатьох з них навіть назв вже ніхто не згадає. Наприклад, FAW CA6371, Renault Modus, Wuling Sunshine і т.д. Але були й такі, яких в рік продавалося в кількості більше 1500 штук., А деякі – більше 2500 шт. або, навіть, 3500 шт. на рік. Як наприклад, - Nissan Note. 10 років тому лідерами продажів серед MPV були Ford Fusion, Hyundai Matrix, KIA Carens, Mitsubishi Grandis, Skoda Roomster.

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Сьогодні жодної з цих моделей вже немає. Від колишнього розмаїття не залишилося і сліду. Та й обсяги продажів у найпопулярніших в 2019 році MPV вдвічі менше, ніж у того ж екзотичного і забутого FAW CA6371. Але дещо ще є.

Сьогодні лідер продажів серед MPV в Україні – Renault Lodgy, який почали продавати у нас в 2013 році. Це вантажно-пасажирський MPV С-класу. У 2014-му його продажі сягали 254 шт., А тепер – удвічі менше. На другому місці за популярністю сьогодні – теж MPV С-класу - Peugeot Rifter. Його нова версія вийшла на український ринок в нинішньому році. Третій, з великим відривом, – MPV B-класу Fiat Qubo, який з'явився у нас в 2009 році. У 2013-му його продажі були втричі більшими, ніж сьогодні.

На четвертому місці, і теж з великим відривом - MPV B-класу Fiat 500L сербського виробництва. Ця модель на українському ринку з 2013 року. З 2016-му його продажу були втричі більше, ніж в 2019-му. П'ятий за популярністю - MPV C-класу Citroen C4 Picasso. Ця модель на українському ринку з 2008 р, і тоді її продажу були в 12 разів більше, ніж в нинішньому році. На шостій позиції MPV B-класу KIA Soul. Ця модель на українському ринку з 2009 р А в 2011-му "Соул" у нас в країні було продано більше 2000 шт. У нинішньому році продаються тільки електричні версії.

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На жаль, треба сказати, що обсяги продажів інших моделей MPV, які увійшли в десятку найпопулярніших в Україні в 2019-м, знаходяться на рівні статистичної похибки. Це 1-2 штуки. Як правило, із залишків у дилерів. Цей сегмент авто втратив популярність і сходить нанівець. Всього в Україні лише 4 моделі нових MPV, які ще доступні для придбання в 2019 році.

Тому, за західноєвропейською традицією, сьогодні і мікроавтобуси стали називати венами. А виробники використовують назви популярних раніше MPV для позначення нових моделей в інших класах. Як той же Opel Zafira.

Як бачимо, серед решти MPV переважна більшість – це пасажирські версії комерційного транспорту. Тільки в цьому сегменті їх поки не тіснять всюдисущі кросовери.

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