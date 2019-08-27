История с исчезновением целого класса автомобилей, которые еще несколько лет назад пользовались огромной популярностью, достойна учебников по маркетингу.

Минивэны в Украине почти полностью вымерли, потому что их "съели" кроссоверы. Но отдельные экземпляры все же еще остались.

Читайте также: Среди лучших автомобилей для семьи – не только минивэны и универсалы, есть и драйверские авто

Минивэны (MPV), или, как их еще называли – однообъемники, привлекали покупателей именно своим объемом. Большим простором салона, большим количеством мест. А SUV добавили к этим преимуществам полный привод и высокий клиренс. И победили. Еще бы – при нынешнем состоянии дорог большой клиренс и полный привод просто необходимы.

Если сравнить объемы продаж минивэнов за последние 10 лет – с 2009 года, то по данным AUTO-Consulting, количество моделей MPV сильно сократилось. И это – очень мягко сказано. Хотя (естественно), появились и новые модели.

Например, в 2009-м, по данным AUTO-Consulting, на украинском рынке было представлено почти 50 (!) моделей минивэнов. Многих из них даже названий уже никто не вспомнит. Например, FAW CA6371, Renault Modus, Wuling Sunshine и т.д. Но были и такие, которых в год продавалось в количестве более 1500 штук. А некоторые – более 2500 шт. или, даже, 3500 шт. в год. Как например, – Nissan Note. 10 лет назад лидерами продаж среди MPV были Ford Fusion, Hyundai Matrix, KIA Carens, Mitsubishi Grandis, Skoda Roomster.

Читайте также: Этот дизельный минивэн комфортнее и дороже Maybach

Сегодня ни одной из этих моделей уже нет. От былого разнообразия не осталось и следа. Да и объемы продаж в самых популярных в 2019 году MPV вдвое меньше, чем у того же экзотического и забытого FAW CA6371. Но кое-что еще есть.

Сегодня лидер продаж среди MPV в Украине – Renault Lodgy, который начали продавать у нас в 2013 году. Это грузо-пассажирский MPV С-класса. В 2014-м его продажи достигали 254 шт., а теперь – вдвое меньше. На втором месте по популярности сегодня – тоже MPV С-класса – Peugeot Rifter. Его новая версия вышла на украинский рынок в нынешнем году. Третий, с большим отрывом, – MPV B-класса Fiat Qubo, который появился у нас в 2009 году. В 2013-м его продажи были втрое больше, чем сегодня.

На четвертом месте, и тоже с большим отрывом – MPV B-класса Fiat 500L сербского производства. Эта модель на украинском рынке с 2013 года. В 2016-м его продажи были втрое больше, чем в 2019-м. Пятый по популярности –MPV C-класса Citroen C4 Picasso. Эта модель на украинском рынке с 2008 г, и тогда ее продажи были в 12 раз больше, чем в нынешнем году. На шестой позиции MPV B-класса KIA Soul. Эта модель на украинском рынке с 2009 г. А в 2011-м "Соул" у нас в стране было продано более 2000 шт. В нынешнем году продаются только электрические версии.

Читайте также: Топ-15 автомобилей, с которыми не спешат расставаться их владельцы

К сожалению, надо сказать, что объемы продаж других моделей MPV, которые вошли в десятку самых популярных в Украине в 2019-м, находятся на уровне статистической погрешности. Это 1-2 штуки. Как правило, из остатков у дилеров. Этот сегмент авто потерял популярность и сходит на нет. Всего в Украине только 4 модели новых MPV, которые еще доступны для приобретения в 2019 году.

Поэтому, по западноевропейской традиции, сегодня и микроавтобусы стали называть вэнами. А производители используют названия популярных ранее MPV для обозначения новых моделей в других классах. Как тот же Opel Zafira.

Как видим, среди остальных MPV подавляющее большинство – это пассажирские версии коммерческого транспорта. Только в этом сегменте их пока не теснят вездесущие кроссоверы.

Также интересно: Kia Seltos: так выглядит серийная версия концепта SP Signature