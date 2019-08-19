Ателье Brabus подготовило люксовую версию Mercedes-Benz V-Class 250d.

Серийное исполнение Brabus Mercedes V250d оценивается почти в 300 тысяч евро, однако тюнинг-ателье готово выполнить практически любые прихоти заказчика, который не пожалеет денег на особые опции.

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Mercedes-Maybach S650 стоит от 175 тысяч евро. Версия Pullman с удлиненной колесной базой оценивается минимум в 537 тысяч евро. Но ни один из "Майбахов" не может предложить за свои деньги столько пространства, как длиннобазный минивэн Mercedes-Benz V-Class от Brabus. Окончательная цена автомобиля зависит от персонализации и использованных материалов, а за минивэн в шаблонном исполнении Brabus спрашивает 296 395 евро.

Внешне V-Class от Brabus легко узнать по большому логотипу на радиаторной решетке, 19-дюймовым колесным дискам собственного дизайна и паре двуствольных патрубков выхлопа. Под капотом находится доработанный 4-цилиндровый дизель мощностью в 235 лошадиных сил. Минивэн имеет очень неплохой для своего класса разгон до сотни – 8,8 секунды и максималку в 210 километров в час.

Главное в роскошном микроавтобусе – внутреннее пространство. Важным пассажирам отведены четыре мультиконтурные кресла с подогревом, вентиляцией и массажем, отделанные кожей Nappa. Тюнеры предлагают на выбор несколько стандартных конфигураций салона или заказать что-то особенное. Например, одноместный пассажирский отсек.

Фото: Brabus Mercedes-Benz V-Class / Brabus

Стандартное оснащение включает перегородку между кабиной и пассажирским отсеком, электрические шторы на окнах, подстаканники с охлаждением и подогревом, приставку PlayStation 4 Slim, точку доступа в интернет, спутниковое телевидение и телевизор с диагональю в 21,5 дюйма, по несколько USB-портов для каждого пассажира и индивидуальную лампу для чтения, амбиентную подсветку и "звездное небо" на потолке.

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