Украинская компания планирует продавать такие машины по цене от ста тысяч долларов.

Стартап Pulsar Expo разработал автобус-внедорожник Torsus Praetorian, а теперь предлагает его в формате автокемпера с жилым кузовом и уже имеет заказы из разных стран.

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Компания была основана в 2014 году украинцами Вахтангом Джукашвили и Юлией Хомич. Сначала компания занималась поставками специальных автомобилей в рамках международной технической помощи. Ее клиентами являются структуры правительства США и структурные подразделения ООН. Кроме поставок спецавтомобилей Pulsar Expo часто самостоятельно проводила конверсию транспортных средств для подреб клиентов, превращая грузовики на ремонтно-эвакуационную техничку, колесный экскаватор и тому подобное.

В отличие от большинства подобной техники, автокемпер Torsus Praetorian изначально построен как автобус внедорожник, а не переоборудовался с какого-то грузовика. На разработку с чистого листа понадобился всего год. При этом автобус получился своеобразным конструктором – машину собирают из готовых компонентов и узлов производства ЕС и США. Двигатель, шасси, коробка передач, тормоза – от MAN.

Фото: автокемпер с внедорожными возможностями Torsus Praetorian / Motor1

Обшивка кузова Torsus Praetorian не металлическая, а выполнена из композитных материалов. Они легче металла, позволяют делать более широкий спектр форм и не ржавеют.

Фото: пассажирский транспортник Torsus Praetorian / Torsus Praetorian

Сборка Torsus Praetorian ведется в словацкой Братиславе. Количество сотрудников компания не называет, как и объем инвестиций. Однако сообщила, что стартовая цена на базовую версию автобуса составляет $100 тысяч. Заказчиков хватает: медслужба из Бангладеш заказала 105 машин в модификации "Скорая" – это единственная техника, которой можно перевозить до 12 тяжелораненых в лежачем положении в условиях полного бездорожья. Запросы на автобус поступили также из США, Австралии, Канады, Грузии, Новой Зеландии. В качестве полевой скорой помощи автобусы Praetorian уже работают на Востоке Украины.

Сейчас производство мелкосерийное. Построено не больше трех десятков автобусов. Однако Pulsar Expo ведет переговоры с представителями автозаводов США, Турции и Украины по запуску серийного производства.

Основные характеристики внедорожного автобуса/кемпера Torsus Praetorian:

Количество сидений: до 35 с ремнями безопасности/четыре спальных места;

Колесная формула: 4х4;

Клиренс: 389 мм;

Максимальная скорость: 117 км/ч;

Двигатель: 6-цилиндровый дизельный мощностью 240 л.с.;

Объем топливного бака: 100 л;

Допустимая нагрузка: 13 500 кг;

Дополнительное оснащение: лебедка.

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