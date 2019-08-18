Українська компанія планує продавати такі машини по ціні від ста тисяч доларів.

Стартап Pulsar Expo розробив автобус-позашляховик Torsus Praetorian, а тепер пропонує його у форматі автокемпера з житловим кузовом і вже має замовлення з різних країн.

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Компанія була заснована у 2014 році українцями Вахтангом Джукашвілі та Юлією Хомич. Спочатку компанія займалась поставками спеціальних автомобілів в рамках міжнародної технічної допомоги. Її клієнтами є структури уряду США і структурних підрозділів ООН. Крім поставок спецавтомобілів Pulsar Expo часто самостійно проводила конверсію транспортних засобів для подреб клієнтів, перетворюючи вантажівки на ремонтно-евакуаційну технічку, колісний екскаватор, тощо.

На відміну від більшості подібної техніки, автокемпер Torsus Praetorian від початку побудований як автобус-позашляховик, а не переобладнувався з якоїсь вантажівки. На розробку з чистого аркуша знадобився усього рік. При цьому автобус вийшов своєрідним конструктором – машину збирають з готових компонентів і вузлів виробництва ЄС і США. Двигун, шасі, коробка передач, гальма – від MAN.

Фото: автокемпер з позашляховими можливостями Torsus Praetorian / Motor1

Обшивка кузова Torsus Praetorian не металева, а виконана з композитних матеріалів. Вони легші металу, дозволяють робити більш широкий спектр форм і не іржавіють.

Фото: пасажирський транспортник Torsus Praetorian / Torsus Praetorian

Збірка Torsus Praetorian ведеться у словацькій Братиславі. Кількість працівників фірма не називає, як і обсяг інвестицій. Однак повідомила, що стартова ціна на базову версію автобуса становить $100 тисяч. Замовників вистачає: медслужба з Бангладеш замовила 105 машин в модифікації “Швидка” – це єдина техніка, якої можна перевозити до 12 тяжкопоранених в лежачому положенні в умовах повного бездоріжжя. Запити на автобус надійшли також з США, Австралії, Канади, Грузії, Нової Зеландії. У якості польової швидкої допомоги автобуси Praetorian вже працюють на Сході України.

Наразі виробництво є дрібносерійним. Збудовано не білше трьох десятків автобусів. Однак Pulsar Expo веде переговори з представниками автозаводів США, Туреччини й України щодо запуску серійного виробництва.

Основні характеристики позашляхового автобуса/кемпера Torsus Praetorian:

Кількість сидінь: до 35 з ременями безпеки/чотири спальних місця;

Колісна формула: 4х4;

Кліренс: 389 мм;

Максимальна швидкість: 117 км/год;

Двигун: 6-циліндровий дизельний потужністю 240 к.с.;

Обсяг паливного бака: 100 л;

Допустиме навантаження: 13 500 кг;

Додаткове оснащення: лебідка.

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