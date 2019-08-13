Потужність мотора вказана в характеристиках: "більше 1000 к.с.".

Ефектний всюдихід отримав назву Rezvani Tank X. У нього нове шасі, новий двигун, новий кузов, але та ж сама концепція, що й у попередника.

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Навіть перший Rezvani Tank, випущений відносно недавно, являв собою чудовий зразок автомобілебудування, який поєднував характеристики суперкара, вигляд військового транспортника та прохідність справжнього позашляховика. Пропонувалось дві версії моделі: Tank та Tank Military Edition з бронюванням та захистом від вогневих атак. Зі зміною поколінь версій стало три, разом з Tank X.

Tank змінив платформу на компоненти від останнього Jeep Wrangler. А продуктивність Rezvani Tank X забезпечує 6,2-літровий компресорний V8 від Dodge Demon, продуктивність якого довели до 1000+ бісових сил та 1180 ньютонметрів.

Фото: Rezvani Tank 2020 / Rezvani

Базовий Rezvani Tank 2020 оснащується 2-літровим турбомотором потужністю 285 к.с. – така версія доступна лише на експортних ринках за межами США. Наступним у списку моторів значиться 3,6-літровий атмосферний V6 з віддачею у 285 к.с., 500-сильний V8 об'ємом 6,4 л, а також 3-літровий потужністю в три сотні коней.

Фото: салон Rezvani Tank 2020 / Rezvani

Ціни на новинку стартують з відмітки у 155 тисяч доларів за Rezvani Tank. Версія Tank Military Edition обійдеться покупцям у мінімум 295 тисяч, а топове виконання Tank X оцінюється у 349 тисяч доларів, без урахування додаткових опцій, яких чимало.

Так, за 12,5 тисяч доларів клієнти можуть замовити спортивну підвіску Fox, а ще за 6 – систему нічного бачення. Додатковий паливний бак – 7,5 тисяч доларів, шкіряний салон і акустика Focal – 5,5 та 12,5 тисяч.



Rezvani оголосила про те, що готова розпочати відправку Tank X замовникам вже за кілька тижнів.

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