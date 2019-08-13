Мощность мотора указана в характеристиках: "более 1000 л.с.".

Эффектный вездеход получил название Rezvani Tank X. В него новое шасси, новый двигатель, новый кузов, но та же концепция, что и у предшественника.

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Даже первый Rezvani Tank, выпущенный относительно недавно, представлял собой великолепный образец автомобилестроения, который совмещал характеристики суперкара, вид военного транспортника и проходимость настоящего внедорожника. Предлагалось две версии модели: Tank и Tank Military Edition с бронированием и защитой от огневых атак. Со сменой поколений версий стало три, вместе с Tank X.

Tank сменил платформу на компоненты от последнего Jeep Wrangler. А производительность Rezvani Tank X обеспечивает 6,2-литровый компрессорный V8 от Dodge Demon, производительность которого довели до 1000+ чертовых сил и 1180 ньютонметров.

Фото: Rezvani Tank 2020 / Rezvani

Базовый Rezvani Tank 2020 оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 285 л.с. – такая версия доступна только на экспортных рынках за пределами США. Следующим в списке моторов значится 3,6-литровый атмосферный V6 с отдачей в 285 л.с., 500-сильный V8 объемом 6,4 л, а также 3-литровый мощностью в триста лошадей.

Фото: салон Rezvani Tank 2020 / Rezvani

Цены на новинку стартуют с отметки в 155 тысяч долларов за Rezvani Tank. Версия Tank Military Edition обойдется покупателям в минимум 295 тысяч, а топовое исполнение Tank X оценивается в 349 тысяч долларов, без учета дополнительных опций, которых немало.

Так, за 12 500 долларов клиенты могут заказать спортивную подвеску Fox, а еще через 6 – систему ночного видения. Дополнительный топливный бак – 7 500 долларов, кожаный салон и акустика Focal – 5,5 и 12 500.

Rezvani объявила о том, что готова начать отправку Tank X заказчикам уже через несколько недель.

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