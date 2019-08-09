Він носить назву Decoliner і повністю їй відповідає.

Довільний переклад назви Decoliner – “круїзний лайнер з обтічними формами у стилі ар-деко Airstream”.

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Decoliner міг би стати чудовим спецавтомобілем для “Людей у чорному” зразка 1940-х років Він має обтічний кузов з полірованих клепаних панелей та круглі вікна схожі на ілюмінатори. Керувати ним можна з “кабріолета” на даху. Така собі сухопутна яхта.

Фото: The Decoliner / Randy GrubbБудинок на колесах сягає восьми метрів у довжину і збудований на шасі GMC Motorhome 1973 року – єдине, яке дозволило збудувати автомобіль, висотою не більше чотирьох метрів.

Передня частина колись була кабіною вантажівки White 3000 COE ранніх сорокових. У рух його приводить 7,5-літровий двигун Oldsmobile 455 V8 потужністю близько 300 кінських сил.

Автором ідеї та власником цього творіння є Ренді Грабб з Каліфорнії. А втілити ідею йому допомогли знайомі й друзі, вони називають себе “неформальним об’єднанням однодумців” Blastolene Brotherhood. Робота над проектом тривала більше року, та Ренді залишився дуже задоволеним результатом і каже, що не шкодує жодної витраченої секунди. У колекції Ренді, до речі, вже кілька робіт у такому стилі – вони показані на початку відео про Decoliner.

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