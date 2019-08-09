Он носит название Airstream Decoliner и полностью ему соответствует.

Произвольный перевод названия Decoliner – “круизный лайнер с обтекаемыми формами в стиле ар-деко Airstream”.

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Decoliner мог бы стать отличным спецавтомобилем для "людей в черном" образца 1940-х годов он имеет обтекаемый кузов из полированных клепаных панелей и круглые окна похожи на иллюминаторы. Управлять им можно из "кабриолета" на крыше. Такая себе сухопутная яхта.

Фото: The Decoliner / Randy Grubb

Дом на колесах достигает восьми метров в длину и построен на шасси GMC Motorhome 1973 года – единственное, которое позволило построить автомобиль высотой не более четырех метров.

Передняя часть некогда была кабиной грузовика White 3000 COE ранних сороковых. В движение его приводит 7,5-литровый двигатель Oldsmobile 455 V8 мощностью около 300 лошадиных сил.

Автором идеи и владельцем этого творения является Рэнди Грабб из Калифорнии. А воплотить идею ему помогли знакомые и друзья, они называют себя “неформальным объединением единомышленников” Blastolene Brotherhood. Работа над проектом длилась больше года, и Рэнди остался очень доволен результатом и говорит, что не жалеет ни одной потраченной секунды. В коллекции Рэнди, кстати, уже несколько работ в таком стиле – они показаны в начале видео о Decoliner.

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