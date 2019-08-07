В самодельном внедорожнике также используются детали от ЗИЛ-130.

Автомеханик из Татарстана Рафик Хадиев собственноручно построил реплику "Хаммера", использовав компоненты от ЗИЛа и комбайна. На свою поделку автор получил все необходимые документы, чтобы ездить по дорогам общего пользования.

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Сюжет о Хадиевском Хаммере вышел в эфире телеканала “Саба Дулкыннары”. От легендарного армейского Hummer у татарстанского вездехода лишь общие черты, а называется он SABA.

На создание поделки с нуля Рафику понадобилось огромное количество запчастей и три года работы. Некоторые детали ему подарили односельчане. От грузовика ЗИЛ-130 проекту SABA достался двигатель, а большие внедорожные колеса взяли от комбайна.

Автомобиль имеет полноприводную трансмиссию, реализуемую через 5-ступенчатую механическую коробку передач. Создатель SABA говорит, что его машина способна развивать максимальную скорость в 80 км/час.

Внешние панели кузова изготовлены из жестяных листов и крепятся к жесткому силовому каркасу. Внутри самодельный внедорожник тоже напоминает американский Hummer. В первую очередь огромным центральным трансмиссионным туннелем, вдоль которого расположены сиденья для водителя и пассажиров. Передняя панель при этом максимально аскетична. В ней использованы круглые приборы от разных автомобилей и центральная консоль с кучей сигнальных ламп.

Рассказ о SABA в видеосюжете начинается на временной отметке 3:35.

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