У саморобному позашляховику також використовуються деталі від ЗіЛ-130.

Автомеханік з Татарстану Рафік Хадієв власноруч збудував репліку “Хаммера”, використавши компоненти від ЗІЛа та комбайна. На свою саморобку автор отримав всі необхідні документи, щоб їздити по дорогах загального користування.

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Сюжет про Хадієвський Хаммер вийшов в ефірі телеканалу “Саба Дулкиннари”. Від легендарного армійського Hummer у татарстанського всюдихода лиш загальні риси, а називається він SABA.

На створення саморобки з нуля Рафік знадобилась величезна кількість запчастин і три роки роботи. Деякі деталі йому подарували односельці. Від вантажівки ЗІЛ-130 проекту SABA дістався двигун, а великі позашляхові колеса взяли від комбайна.

Автомобіль має повнопривідну трансмісію, реалізовану через 5-ступінчату механічну коробку передач. Творець SABA каже, що його машина здатна розвивати максимальну швидкість у 80 км/год.

Фото: SABA / знімки екрану

Зовнішні панелі кузову виготовлені з жестяних листів і кріпляться до жорсткого силового каркасу. Всередині саморобний позашляховик теж нагадує американський Hummer. В першу чергу величезним центральним трансмісійним тунелем, обабіч якого розташовані сидіння для водія і пасажирів. Передня панель при цьому максимально аскетична. У ній використані круглі прилади від різних автомобілів і центральна консоль з купою сигнальних ламп.

Розповідь про SABA у відеосюжеті починається на часовій відмітці 3:35.

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