Чоловік з Каліфорнії отримав персональний номерний знак, що зробив його невидимим для системи.

Номерний знак з написом “NULL” для комп’ютера з бінарною системою – те ж саме, що й “0”, або відсутність. Трюк спрацював. На деякий час.

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Усе йшло добре, однак через якийсь час власник автомобіля, названий у публікації Mashable Другі, вирішив поновити документи онлайн. Він заповнив електронну форму, однак коли натис кнопку підтвердження, у відповідь отримав повідомлення: “невірно введена інформація”.

Через те, що його номерний знак не був поновлений, Другі отримав штрафний квиток під час паркування на вулиці. І щоразу, як патрульні помічали, що його “бляха” прострочена – виписували новий штраф. В результаті сума по всіх квитанціях сягнула 12 тисяч доларів.

Більше того, Другі продовжує отримувати штрафні квитанції. Але платити не збирається, оскільки, за його словами, “не зробив нічого протиправного”. Так само він не збирається змінювати напис на своїх номерах, як радять у департаменті. Чим закінчиться справа – поки не ясно.

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