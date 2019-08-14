Мужчина из Калифорнии получил персональный номерной знак, который сделал его невидимым для системы.

Номерной знак с надписью "NULL" для компьютера с бинарной системой – то же самое, что и "0", или отсутствие. Трюк сработал. На некоторое время.

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Все шло хорошо, трюк сработал, однако через некоторое время владелец автомобиля, названный в публикации Mashable Други, решил восстановить документы онлайн. Он заполнил электронную форму, однако когда нажал кнопку подтверждения, в ответ получил сообщение: "неверно введена информация".

Поскольку его номерной знак не был восстановлен, Други получил штрафной билет при парковке на улице. И каждый раз, как патрульные замечали, что его "бляха" просрочена – выписывали новый штраф. В результате сумма по всем квитанциям достигла 12 тысяч долларов.

Более того, Други продолжает получать штрафные квитанции. Но платить не собирается, поскольку, по его словам, "не сделал ничего противоправного". Так же он не собирается менять надпись на своих номерах, как советуют в департаменте. Чем закончится дело – пока не ясно.

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