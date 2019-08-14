Обновление вышло настолько удачным, что визуально машина воспринимается, как следующее поколение.

Всего два изображения, которые появились на официальной странице Kia South Korea в Facebook, открывают занавес над обновленным кроссовером, известным как Mohave и Borrego.

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Среднеразмерный кроссовер Kia Mohave был создан специально для рынка США и долгое время являлся самой большой моделью марки. Со временем кроссовер вышел в продажу также на рынках Кореи и Китая. Лишь с недавним появлением Telluride в линейке Kia появился больший автомобиль.

Пара изображений позволяет увидеть, что обновленный в 2017 году Mohave получил пластическую хирургию тела, выполненную по эскизам концепта Mohave Masterpiece. В дизайне также прослеживаются очертания Telluride.

Фото: Kia Mohave 2017 и 2020 модельного года / Kia

Передняя часть Mohave радикально изменилась и повлекла за собой появление нового капота, бампера и передних крыльев. А вот корма сохранила формы, лишь задние фары слились в одну сплошную, поэтому здесь понадобилась только новая дверка багажника.

Фото: Kia Mohave 2017 и 2020 / Kia

Бейджики на корме свидетельствуют о том, что Mohave будет иметь знакомый 3-литровый турбодизель V6 мощностью в 256 лошадей и 560 ньютонметров. Шильдик 4WD подкреплен шестиболтовым креплением колесных дисков, что свидетельствует о внедорожном потенциале новинки.

Информации о времени появления на рынке обновленного Kia Mohave пока нет. Так или иначе, поставлять модель в Украину не планируется.

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