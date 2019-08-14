Рискованный шаг, но на рынке уже давно не хватает серийной экзотики.

Volkswagen наконец снял маску с того, что называет “кроссовером с открытым сердцем”. Новинка сочетает в себе формат городского кроссовера компактного класса и четырехместный двухдверный кабриолет.

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T-Roc Cabrio с радостью открывает свое сердце автоматически всего за 9 секунд, на скорости не больше 30 км/час. Немцы утверждают, что им удалось добиться от формы и конструкции складывающейся крыши сопротивления воздуху и акустического комфорта, очень близких к показателям обычного T-Roc.

В VW называют новый кросс-кабриолет идеологическим наследником Beetle и Golf. Кабриолет на несколько миллиметров длиннее стандартного T-Roc и имеет несколько дополнительных миллиметров в колесной базе. Кросс-кабрио не лишено некоторой практичности и имеет небольшой багажник объемом 284 литра. Это меньше чем 445 литров у “закрытого” T-Roc, но в кабрио сохранились складные спинки задних кресел.

Фото: Volkswagen T-Roc Cabrio 2020 / Volkswagen

За безопасность пассажиров отвечает встроенная система защиты от опрокидывания. Традиционные для кабриолетов защитные дуги, имплантированные в кузов позади задних подголовников. Они способны выдвигаться за долю секунды, реагируя на сигналы электроники об опасности переворота. Кроме того, кабриолет снабдили усиленной рамкой ветрового стекла и сделали кузов более жестким в области днища, дверей, боковых панелей и тому подобное.

На рынок кабриолет выйдет только в переднеприводном исполнении. На выбор будет предложено два бензиновых мотора: трехцилиндровый литровый мотор с отдачей в 115 л.с. и 200 Нм или полуторалитровый агрегат мощностью в 150 л.с. и 250 Нм. Первый будет поставляться только с 6МКПП, а для второго возможна альтернатива в виде 7-позиционного робота DSG.

Оснащение T-Roc Cabrio будет включать мультимедийную систему с большим количеством онлайн-сервисов и экраном до 8 дюймов, цифровую приборную панель диагональю 11,7 дюймов, 400-ваттную акустику BeatsAudio с 12 динамиками, а также множество возможностей персонализации, включая опциональные пакеты Style и R-Line. Красивые 19-дюймовые колесные диски – прерогатива именно таких версий.

Фото: Volkswagen T-Roc Cabrio R-Line / Volkswagen

Компактный паркетник с мягкой складной крышей Volkswagen T-Roc Cabriolet появится в продаже весной следующего года. Стоимость новинки пока не названа.

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