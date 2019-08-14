Ризикований крок, та на ринку вже давно бракує серійної екзотики.

Volkswagen нарешті зняв маски з того, що називає “кросовером з відкритим серцем”. Новинка поєднує в собі формат міського кросовера компактного класу та чотиримісний дводверний кабріолет.

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T-Roc Cabrio з радістю відкриває своє серце автоматично всього за 9 секунд, на швидкості не більше 30 км/год. Німці стверджують, що їм вдалось домогтись від форми й конструкції складаного даху опору повітрю й акустичного комфорту, дуже близьких до показників звичайного T-Roc.

У VW називають новий крос-кабріолет ідеологічним спадкоємцем Beetle та Golf. Кабріолет на кілька міліметрів довший за стандартний T-Roc і має кілька додаткових міліметрів в колісній базі. Крос-кабріо не позбавлене деякої практичності і має невеличкий багажник обсягом 284 літри. Це менше за 445 літрів у “закритого” T-Roc, але у кабріо збереглись складані спинки задніх крісел.

Фото: Volkswagen T-Roc Cabrio 2020 / Volkswagen

За безпеку пасажирів відповідає вбудована система захисту від перекидання. Традиційні для кабріолетів захисні дуги, імплантовані в кузов позаду задніх підголівників. Вони здатні висуватися за долю секунди, реагуючи на сигнали електроніки про небезпеку перевороту. Крім того, кабріолет забезпечили посиленою рамкою вітрового скла і зробили кузов більш жорстким в області днища, дверей, бічних панелей тощо.

На ринок кабріолет вийде тільки в передньопривідному виконанні. На вибір буде запропоновано два бензинових мотори: трициліндровий літровий мотор з віддачею в 115 к.с. і 200 Нм або півторалітровий агрегат потужністю у 150 к.с. та 250 Нм. Перший буде поставлятися тільки з 6МКПП, а для другого можлива альтернатива у вигляді 7-позиційного робота DSG.

Оснащення T-Roc Cabrio включатиме мультимедійну систему з великою кількістю онлайн-сервісів і екраном до 8 дюймів, цифрову приладову панель діагоналлю 11,7 дюймів, 400-ватну акустику BeatsAudio з 12 динаміками, а також безліч можливостей персоналізації, включаючи опційні пакети Style та R-Line. Гарні 19-дюймові колісні диски – прерогатива саме таких версій.

Фото: Volkswagen T-Roc Cabrio R-Line / Volkswagen

Компактний паркетник з м'яким складаним дахом Volkswagen T-Roc Cabriolet з'явиться в продажу навесні наступного року. Вартість новинки поки не названа.

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