Податківці відзвітували про 3588 "елітних" авто на всю Україну. Від платників транспортного податку до бюджету країни надійшло майже 90 млн грн.

Впевнені, що саме вас тема транспортного податку зараз стосується лише на 0,05%. Так тому, що загальний парк легкових автомобілів в Україні становить близько 7 мільйонів одиниць, а елітних авто серед них наразі виявилось лише 3588 штук.

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Цю кількість ми визначили, розділивши 89.7 млн грн на 25 000 (річна ставка податку). Адже саме стільки грошей, як повідомляє ДФС, від початку року було сплачено за "елітні" автомобілі.

До речі, про "елітні": це ті, що дорожчі за 1 564 875 грн та не старіші 5-річного віку. До того ще й конкретна модель/модифікація має бути включена в реєстр, який щороку готує Мінекономрозвитку. Об’єм двигуна значення не має – у списку об’єктів оподаткування є навіть кілька електромобілів: Tesla, Jaguar та BMW.

Згідно з Податковим кодексом, до 1 липня мали бути повідомлені усі платники, котрі зобов’язані сплатити цей "податок на розкіш" впродовж 60 днів. Відповідно, повна картина щодо сплати транспортного податку стане відома до кінця літа, проте навряд чи кількість оподаткованих автівок зросте суттєво. От і як тепер казати "навколо одні "крутелики", якщо офіційно їх всього 3588 на цілу Україну!

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