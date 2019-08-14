Технічна несправність транспортного засобу - одна з багатьох причин ДТП. Тож скільки аварій виникає через керування несправними автомобілями?

Українські чиновники усіма силами наймаються повернути відмінену вісім років тому процедуру корупційного техогляду. Головний мотив – євроінтеграція та підвищення безпеки на дрогах. Тож давайте з’ясуємо, скільки насправді ДТП відбувається через технічні несправності.

Читайте також: Корупційний техогляд, "ідіотен- тест", та тюрма за скручений пробіг: що пропонують новій Верховній Раді

Згідно офіційного звіту Нацполіції у липні 2019 року в Україні сталось 31 ДТП через "Керування несправним транспортним засобом". 115 ДТП виникли "з вини водіїв автотранспорту супутніми причинами скоєння яких є технічні несправності ТЗ" та 93 ДТП "за участю водіїв автотранспорту супутніми причинами скоєння яких є технічні несправності ТЗ".

Загалом у липні 2019 року сталось 13 193 ДТП. Виходить, що через "Керування несправним транспортним засобом" сталось 0,24% від загальної кількості ДТП. Менше 1% виникли "з вини водіїв автотранспорту супутніми причинами скоєння яких є технічні несправності ТЗ". Та 0,7% ДТП було скоєно "за участю водіїв автотранспорту супутніми причинами скоєння яких є технічні несправності ТЗ".

Читайте також: До чого призведе повернення техогляду в Україні: думка експертів

Отже, навіть якщо повернення техогляду повністю унеможливить експлуатацію несправних автомобілів, це не бути мати майже ніякого впливу на загальну кількість ДТП.

Читайте також: Як техогляд впливає на аварійність: інфографіка